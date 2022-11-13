В Великобритании считают, что у Киева нет причин для мирных переговоров с РФ

У Киева нет причин садиться за стол переговоров с Россией на фоне результатов ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в воскресенье, 13 ноября, сообщает телеканал Sky News.

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«В конечном счете Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. Ситуация складывается в пользу Украины. Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это [боевые действия]», - цитирует его ТАСС.

При этом Салливан считает, что необходимо избежать «недооценки России». К этому британский министр призвал западных лидеров. Также в беседе с журналистами радиостанции Times Radio Уоллес заявил, что Россия «далека от того, чтобы сдаться».

Ранее командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаВеликобритания
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