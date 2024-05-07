В Госдепе заявили, что Байден не отправит американских солдат на Украину

Американский президент Джо Байден дал четко понять, что солдат США на Украину отправлять не будет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

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Он отказался комментировать слова лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса.

«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», – отметил дипломат.

Ранее Джеффрис заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине и направить туда свои войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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