«Ядро Лукашенко!»: Призрак «Вагнера» нагнал страху на Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии пообещал, что «Вагнер жил, жив и будет жить», в России вспоминают «Седого» и рассуждают о «вылуплении» новой ЧВК, а эстонцы с друзьями меряются «молниеносностью».
Гибель основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина произвела необычный эффект на политиков Польши и стран Балтии.
Их беспокойство в связи с присутствием «вагнеровцев» в Белоруссии лишь усилилось. Четыре страны потребовали у Александра Лукашенко обезопасить их от такого соседства, пригрозив «молниеносной реакцией» на возможные инциденты.
СТРАХИ ПРИБАЛТОВ И «ВАГНЕР ОТ ЛУКИ»
Следственный комитет РФ подтвердил 27 августа личности погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, дав тем самым сигнал, что группа «Вагнер» обезглавлена. Сегодня на это последовала реакция восточноевропейских недругов России. Издание Rzeczpospolita обнародовала совместное заявление глав МВД Польша, Литвы, Латвии и Эстонии.
«Мы потребовали от властей в Минске, от режима Лукашенко, чтобы группа "Вагнера" немедленно покинула территорию Белоруссии. (…). Мы ожидаем возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера с участием членов этой группы», - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский.
По его данным, в Белоруссии сосредоточены несколько тысяч «вагнеровцев», что представляет серьезную опасность для региона. Каминский добавил, что реакция этих стран на приграничные инциденты будет «молниеносной».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока оставил без внимания жалобы соседей. При этом, 25 августа он выступил с ярким спичем о будущем группы «Вагнер» и Евгении Пригожине.
«"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер"», - поведал Александр Григорьевич.
Он уточнил, что на территории Белоруссии «остается ядро», которое может составить до десяти тысяч человек
«Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», - добавил Лукашенко.
Со своей стороны, депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов говорил НСН до гибели Пригожина, что России выгодна передислокация вагнеровцев в Белоруссию.
«Со стороны Белоруссии очень много положительных позиций с точки зрения создания нам собственной группировки. Это позитивный момент и его надо обязательно реализовывать», - отмечал Шаманов.
ОТ ПРИГОЖИНА ДО «СЕДОГО»: «ВЫЛУПЛЕНИЕ ИЛИ РАСПАД»
Будущее группы «Вагнер» пока остается туманным. Пока непонятно, будет ли она вообще существовать. При этом называются противоречивые цифры о количестве пригожинских бойцов, перешедших а подразделения Минобороны РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил в этой связи, что де-юре ЧВК «Вагнер» не существует.
«Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер", как президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции. (…) Что касается будущего (этой группы – прим. НСН), сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю», - сказал Песков журналистам 25 августа.
Со своей стороны, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин допускал в интервью НСН, что из Вагнера» может «вылупиться» другая ЧВК, либо ее может ждать «распад».
«Сложно сказать, насколько сохранится управление в ЧВК “Вагнер”. В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать. Другое дело, что уж очень хороша сама идея. Из одной ЧВК может вылупиться другая, этакое преображение. Для этого есть идея, концепция, люди и ресурсы», - отмечал Подберезкин.
После гибели в авиакатастрофе самого Пригожина и командира Дмитрия «Вагнера» Уткина, позывной которого положил название всему ЧВК, остается открытым вопрос о новом руководителе «Вагнера».
Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников ранее рассказывал, что Владимир Путин на встрече с «вагнеровцами» вскоре после мятежа упоминал имя командира с позывным «Седой». По словам президента, бойцы "Вагнера" служили под его началом последние 16 месяцев. Путин предложил участникам встречи продолжать службу под руководством их «реального командира», однако, Пригожин сказал, что «ребята не согласны», хотя многие из них кивали, отмечал Колесников.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) незадолго до своего ареста успел рассказывать НСН подробности про «Седого», настоящее имя которого Андрей Трошев.
Вместе с тем, остается тайной и истинное число «вагнеровцев», оставшихся верными этой структуре после мятежа.
Генерал Шаманов говорил НСН, что контракты с Минобороны заключили примерно 32-33 тысячи вагнеровцев, при этом от 7 до 10 тыс. из них находятся в Белоруссии с Пригожиным.
Однако с Шамановым не согласились провагнеровские Telegram-каналы. Они процитировали командира с позывным «Маркс», представившего «реальную математику».
«Вот реальная математика. Всего за украинскую командировку прошло 78 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными — 40 тысяч. Живыми и здоровыми 25 тысяч, плюс раненые, находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным, мне пока неизвестно», - разъяснил «Маркс», хотя и в его расчетах не все гладко.
Со своей стороны, Алексей Подберезкин указывал НСН, что группировка ЧВК «Вагнер» в Западной Африке насчитывает сейчас около 10 тысяч человек.
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