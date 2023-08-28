«Ядро Лукашенко!»: Призрак «Вагнера» нагнал страху на Польшу и Прибалтику

СТРАХИ ПРИБАЛТОВ И «ВАГНЕР ОТ ЛУКИ»

Следственный комитет РФ подтвердил 27 августа личности погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, дав тем самым сигнал, что группа «Вагнер» обезглавлена. Сегодня на это последовала реакция восточноевропейских недругов России. Издание Rzeczpospolita обнародовала совместное заявление глав МВД Польша, Литвы, Латвии и Эстонии.

«Мы потребовали от властей в Минске, от режима Лукашенко, чтобы группа "Вагнера" немедленно покинула территорию Белоруссии. (…). Мы ожидаем возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера с участием членов этой группы», - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

По его данным, в Белоруссии сосредоточены несколько тысяч «вагнеровцев», что представляет серьезную опасность для региона. Каминский добавил, что реакция этих стран на приграничные инциденты будет «молниеносной».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока оставил без внимания жалобы соседей. При этом, 25 августа он выступил с ярким спичем о будущем группы «Вагнер» и Евгении Пригожине.

«"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер"», - поведал Александр Григорьевич.

Он уточнил, что на территории Белоруссии «остается ядро», которое может составить до десяти тысяч человек

«Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», - добавил Лукашенко.

Со своей стороны, депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов говорил НСН до гибели Пригожина, что России выгодна передислокация вагнеровцев в Белоруссию.

«Со стороны Белоруссии очень много положительных позиций с точки зрения создания нам собственной группировки. Это позитивный момент и его надо обязательно реализовывать», - отмечал Шаманов.