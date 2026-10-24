Петербургская Музкомедия покажет рок-мюзикл на песни «Агаты Кристи»
В Театре музыкальной комедии готовится премьера рок‑мюзикла «Два капитана». В основе постановки — песни Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», которые, по словам создателей, удивительно органично легли на сюжет культового романа Вениамина Каверина, сообщает ТАСС.
Режиссёр Анастасия Удалова призналась, что выбор пал на «Двух капитанов» не случайно: в произведении и музыке она увидела важные смыслы — долг, совесть и любовь к Родине. После того как материал обрёл новое звучание, Удалова была искренне впечатлена тем, как песни раскрывают образы героев. В спектакль вошли 42 композиции — среди них «Ковёр‑самолёт», «Сказочная тайга», «Чёрная луна», «Никогда», «Я делаю шаг», «Секрет», «Как на войне» и эмоционально сильная песня «Выжить!». По мнению режиссёра, постановка по своей природе ближе к рок‑драме.
Вадим Самойлов назвал для себя большой честью тот факт, что его музыка звучит в таком знаковом театре в работе столь профессиональной команды. В проекте он участвует в роли наставника, консультанта и источника вдохновения. Музыкант также выйдет на сцену в премьерном показе: он исполнит несколько номеров, воплощая образ рассказчика — словно ведя повествование из «другой стороны», а не от лица одного из действующих лиц спектакля.
Проект поддержал генеральный директор театра Юрий Шварцкопф. Он считает важным, чтобы творчество Вадима Самойлова вышло за пределы концертных площадок и встретилось с театральной аудиторией. Шварцкопф надеется, что поклонники «Агаты Кристи» захотят познакомиться с театром, и если эти две аудитории хоть немного пересекутся, значит, затея полностью оправдает себя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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