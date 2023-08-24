«Распад или преображение?»: Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

Ранее сообщалось, что вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого было десять человек, все они погибли. По данным Росавиации, в списке находящихся на борту был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его гибель не подтверждена, но источники СМИ утверждают, что тело бизнесмена доставлено на опознание. ЧВК «Вагнер» в нынешнем виде теперь не сохранится, уверен Подберезкин.

«Сложно сказать, насколько сохранится управление в ЧВК “Вагнер”. В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать. Другое дело, что уж очень хороша сама идея. Из одной ЧВК может вылупиться другая, этакое преображение. Для этого есть идея, концепция, люди и ресурсы. Очень многое будет зависеть от того, кто возьмет на себя инициативу и как он с этим сможет справиться. Здесь важна не только и не столько поддержка российских властей — важно и то, сможет ли добиться руководство ЧВК “Вагнер” сохранения управления структурой», — сказал Подберезкин.

Собеседник НСН также предположил, какими будут дальнейшие действия ЧВК «Вагнер» в Африке.

«На мой взгляд, абсолютно никакой суеты нет. В "вагнеровцах" заинтересована половина Африки, и при желании ЧВК “Вагнер” могла бы подчинить себе любую армию, может быть, за исключением алжирской и нигерийской. Есть подразделения, которые могут существовать какое-то время, а потом перейти в наем к любой крупной компании. Например, безопасность крупных китайских предприятий в Африке обеспечивается их же ЧВК», — добавил эксперт.

По словам Подберезкина, структуры, подобные ЧВК «Вагнер», зависят от государства и управляются им.

«Любые институты гражданского общества (а ЧВК именно таковым и является) зависят от государства, причем силовые — в максимальной степени. Сейчас многое будет зависеть от поведения государства: с одной стороны, ЧВК “Вагнер” — очень эффективная структура, а с другой — есть опасения, что она может при определенных обстоятельствах выйти из-под контроля. При этом ЧВК — не вольница, которая существует сама по себе. На рынке невозможно найти ни тяжелое вооружение в таких масштабах, ни хороших специалистов, которые нужны ЧВК (штурмовики, подрывники, связисты, рэбовцы и так далее). Нужны лагеря, уникальные технические средства и огромное устойчивое финансирование», — отметил собеседник НСН.

В заключение Подберезкин подчеркнул, что подобные организации существовали всегда у всех государств.

«То, что государство не говорит о своей причастности к ним, совершенно естественно, хотя это и не преступление. Но так или иначе это явление существовало в той или иной форме всегда и у всех государств. В том числе, и в СССР были негосударственные силовые институты, которые могли выполнять функции, необходимые государству. А рассвет ЧВК в мире произошел в 1970-80-е годы, начался он с англичан и американцев», — подытожил он.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что российские власти не будут делать героя из Пригожина, при этом поклонники могут создать его культ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

