«Вагнер» против Франции? В событиях в Нигере усмотрели «российскую руку»

Конфликт вокруг Нигера является противостоянием России с США и Францией, в котором может сыграть решающую роль «Группы Вагнера», предположил в интервью НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

В африканском государстве Нигер на днях произошел военный переворот. На этом фоне соседние Буркина-Фасо и Мали объявили, что будут считать объявлением им войны чье-либо военное вмешательство в ситуацию в Нигере.