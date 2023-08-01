«Вагнер» против Франции? В событиях в Нигере усмотрели «российскую руку»

У «Группы Вагнера» в Западной Африке 10-тысячный контингент, а французских экспедиционных войск там около трех тысяч, подсчитал в эфире НСН Алексей Подберезкин.

Конфликт вокруг Нигера является противостоянием России с США и Францией, в котором может сыграть решающую роль «Группы Вагнера», предположил в интервью НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

В африканском государстве Нигер на днях произошел военный переворот. На этом фоне соседние Буркина-Фасо и Мали объявили, что будут считать объявлением им войны чье-либо военное вмешательство в ситуацию в Нигере.

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«Там есть, конечно, российская рука, поэтому они [местные жители - прим. НСН] не стесняются об этом говорить и с флагами российскими ходят. Проблема на самом деле достаточно простая. Американцы и французы хотят максимально дестабилизировать этот регион. Все, что южнее Сахары, это зона французского франка и огромные запасы минеральных ресурсов, в том числе и урана. Появление отрядов "Вагнера" серьезно стабилизирует ситуацию. Вагнеровцы могут сыграть выдающуюся роль в этой ситуации, потому что на нее надо смотреть в широком контексте, как на противоборство России и США, а Франция в данном случае просто союзник американцев, который вместе с ними контролирует эту часть Африки. Там речь идет не только о Мали, Буркина-Фасо и Чаде, но и о десятке других стран», - сказал Подберезкин.

По его словам, ЧВК «Вагнер» уже действует в этом регионе и имеет численное преимущество над французскими экспедиционными войсками.

«У "Вагнера" достаточно большая группировка в этом регионе, около 10 тысяч, если надо, она будет увеличена. При этом французских экспедиционных войск под флагом ООН не так много, около 3 тысяч. Ситуация непростая, но очень выгодная для России, и ей надо пользоваться. Если мы где-то и можем сейчас наступить на причинное место американцам и французам, то это в Западной Африке. ЧВК "Вагнер" уже играет там исключительно важную роль, потому что почти в десятке стран это влияние очень положительно. Что касается использования экспедиционных войск против Нигера и его союзников, это может быть, но присутствие там нашей ЧВК безусловно охладит пыл наемников и экспедиционного корпуса Франции», - заключил собеседник НСН.
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В интернете есть несколько видео, где жители Нигера размахивают на улице российскими флагами, однако Москва не подтверждала причастность к конфликту. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переворот «антиконституционной затеей», призвав восстановить в Нигере конституционный порядок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Госдепартаменте США заявили 27 июля, что не видят признаки участия ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере и не собираются спекулировать на этой теме.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ФранцияЧВК "Вагнер"Африка

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