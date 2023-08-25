«Абсолютная ложь!»: Кремль подвел черту под версиями гибели Пригожина
Песков назвал «ложью» версию о причастности Кремля, Лукашенко указал на «медлительность» Путина, «вагнеровцы» предупредили Иуду, а Миронов пообещал ответ «мразям».
Гибель основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, пока официально не подтвержденная российскими властями, ожидаемо вызвала много спекуляций.
В конце рабочей недели на них гневно отреагировали в Кремле, а белорусский лидер Александр Лукашенко и вовсе заявил открытым текстом, что Владимир Путин в этом «не виноват».
Тело Пригожина пока не опознано, официальная версия причин авиакатастрофы не объявлена, а ее виновники не названы. При этом в России и за рубежом ходят конспирологические теории, что на самом деле Евгений Викторович жив.
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ И «АБСОЛЮТНАЯ ЛОЖЬ»
Частный самолет Пригожина разбился 23 августа вечером в Тверской области, при этом погибли все десять человек, находившиеся на его борту. Росавиация назвала главу «вагнеровцев» в числе пассажиров, при этом его тело до сих пор не опознано.
Выждав паузу, примерно через сутки на случившееся отреагировал Владимир Путин, выразивший соболезнование семьям погибших и рассказавший о своих взаимоотношениях с Пригожиным. Спустя еще один день, 25 августа в Кремле впервые прокомментировали версию, которая витала на «вражеских устах», но оставалась запретной для российских федеральных СМИ.
«Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, же на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о звучащих на Западе заявлениях о якобы причастности Кремля к авиаинциденту.
При этом он не стал грозить «ударами возмездия», отметив, что сам факт гибели Пригожина пока официально не подтвержден.
«Мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно», - добавил Дмитрий Сергеевич.
Примерно через два часа информационные бомбы начали взрываться в Белоруссии. Президент этой страны Александр Лукашенко, ранее обещавший, что Путин не будет «мочить» Пригожина, вновь упомянул рядом имена Владимира Владимировича и Евгения Викторовича.
«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», - процитировало Лукашенко белорусское государственное информагентство «БелТА».
Белорусский лидер также заявил, что он был курсе готовившегося покушения на Пригожина и даже предпринимал шаги по его предотвращению.
«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», - поведал Александр Григорьевич.
При этом, касаясь судьбы переброшенных в его страну бойцов ЧВК, Лукашенко заверил, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси».
ИУДА, ЦОЙ И МРАЗИ
Российские власти пока не называли ответственных за гибель Пригожина. При этом лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов намекнул на украинский след.
«Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки. Так что в случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом – Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», - гневно написал Сергей Михайлович в Telegram.
При этом он пообещал «мразям» возмездие, упомянув при этом «холуйскую мелкоту».
«Сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник. Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, мрази, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным. И твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему», - отметил политик, позировавший ранее с подаренной Пригожиным кувалдой.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что смерть Пригожина могла быть выгодна США и Франции, мечтающим «убить двух зайцев – отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России».
Сразу после авиакатастрофы Telegram-канал «Оркестр Вагнера» допускал, что борт Пригожина мог быть сбит, однако не стал развивать эту версию. Вместе с тем, там указали на «Иуду», пообещав, что Пригожин «и в аду будет лучшим».
Ну а в Минобороны Великобритании до сих пор не верят в смерть основателя группы «Вагнер».
«Пока еще нет окончательных доказательств того, что Пригожин находился на борту и известно, что он применяет исключительные меры безопасности. Однако весьма вероятно, что он действительно погиб», – гласит интригующий пост британских военных в соцсети «Х».
Политолог Константин Калачев подтвердил в интервью НСН, что такие сомнения бытуют и среди российских фанатов Пригожина. При этом он заглянул в будущее и провел аналогии с лидером группы «Кино» Виктором Цоем.
«Я думаю, что его героизировать не будут, но, конечно, будет культ, как культ поклонников Цоя: "Цой жив!»". Будет такой же культ: "Пригожин жив!" Найдутся те, кто сочтет его смерть инсценировкой, с верой в то, что однажды он снова выйдет на сцену», - предположил политолог.
При этом он усомнился, что Пригожину оставят много места в будущих учебниках истории.
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