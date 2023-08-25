«Абсолютная ложь!»: Кремль подвел черту под версиями гибели Пригожина

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ И «АБСОЛЮТНАЯ ЛОЖЬ»

Частный самолет Пригожина разбился 23 августа вечером в Тверской области, при этом погибли все десять человек, находившиеся на его борту. Росавиация назвала главу «вагнеровцев» в числе пассажиров, при этом его тело до сих пор не опознано.

Выждав паузу, примерно через сутки на случившееся отреагировал Владимир Путин, выразивший соболезнование семьям погибших и рассказавший о своих взаимоотношениях с Пригожиным. Спустя еще один день, 25 августа в Кремле впервые прокомментировали версию, которая витала на «вражеских устах», но оставалась запретной для российских федеральных СМИ.

«Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, же на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о звучащих на Западе заявлениях о якобы причастности Кремля к авиаинциденту.

При этом он не стал грозить «ударами возмездия», отметив, что сам факт гибели Пригожина пока официально не подтвержден.

«Мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно», - добавил Дмитрий Сергеевич.

Примерно через два часа информационные бомбы начали взрываться в Белоруссии. Президент этой страны Александр Лукашенко, ранее обещавший, что Путин не будет «мочить» Пригожина, вновь упомянул рядом имена Владимира Владимировича и Евгения Викторовича.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», - процитировало Лукашенко белорусское государственное информагентство «БелТА».

Белорусский лидер также заявил, что он был курсе готовившегося покушения на Пригожина и даже предпринимал шаги по его предотвращению.

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», - поведал Александр Григорьевич.

При этом, касаясь судьбы переброшенных в его страну бойцов ЧВК, Лукашенко заверил, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси».