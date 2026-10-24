Арестованный в Индии танкер с российскими моряками отбуксировали к берегу

По её словам, насколько именно судно приблизилось к берегу, неизвестно: из‑за густого тумана линию побережья не разглядеть. Собеседница агентства также уточнила, что танкер остаётся в аварийном состоянии — причиной тому поломка двигателя.

Судно, плавающее под флагом Камеруна, задержали в мае у индийских берегов из‑за коммерческого конфликта: судовладелец задолжал местному поставщику топлива. С того времени танкер стоял на якоре возле порта Парадип, а на его борту находились 23 моряка, преимущественно граждане России.

Как ранее сообщали родственники экипажа РИА Новости, в июне морякам приходилось сильно экономить на еде — рацион сводился к четырём картофелинам в день на каждого. С последних чисел июля страховщик начал содействовать в пополнении продуктовых запасов на судне, однако поставки нередко приходят с опозданием.

В первых числах октября суд вынес постановление, обязав индийские власти в срочном порядке организовать репатриацию команды танкера.

Россия не оставит без жесткого и зеркального ответа задержание военно-морскими силами Франции нефтяного танкера DF Peak в Индийском океане, заявил ранее НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов. Он сравнил действия Парижа с сомалийским пиратством и подчеркнул, что ответные меры Москвы будут приняты высшим руководством страны не только в дипломатическом поле.

