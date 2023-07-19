Генерал Шаманов: Контракты с Минобороны заключили 33 тысячи вагнеровцев

Владимир Шаманов сказал в эфире НСН, что поддерживает возможное возвращение ЧВК «Вагнер» в зону СВО, отметив, что с Пригожиным осталось до 10 тысяч бойцов.

Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил в интервью НСН, что более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Минобороны РФ.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 19 июля сделал первые заявления после попытки мятежа. Он сообщил, что сейчас решается задача сделать белорусскую армию «второй в мире», дальше вагнеровцев ждет «новый путь в Африку», а потом они «возможно, вернутся в зону СВО».

«В новый путь»: Пригожин обозначил две важнейшие задачи ЧВК «Вагнер»
«По моим данным, примерно 32-33 тысячи вагнеровцев заключили контракты с Минобороны, и от 7 до 10 тыс. находятся с Пригожиным. Это создает для руководства страны и Вооруженных сил почву для размышлений», - сказал Шаманов.

При этом он отметил, что выступает за возвращение вагнеровцев к участию в спецоперации на Украине.

«Если такая возможность есть, ее надо обязательно использовать. Это наши граждане, Пригожин способен ими управлять, они это доказали в Артемовске», - добавил собеседник НСН.

Шаманов также назвал «позитивным моментом» передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

«Со стороны Белоруссии очень много положительных позиций с точки зрения создания нам собственной группировки. Это позитивный момент и его надо обязательно реализовывать», - заключил Шаманов.
Пригожин нашелся в Кремле: Командиры ЧВК «Вагнер» подтвердили лояльность Путину

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил о планах проведения «марша справедливости» и высказал громкие обвинения в адрес Минобороны РФ. 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер», взяли под контроль несколько административных и военных зданий в Ростове-на-Дону. Российские власти сочли это попыткой мятежа, однако вскоре ситуация улеглась, 27 июня уголовное дело в отношении Пригожина было прекращено.

10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин через 5 дней после мятежа встречался в Кремле с командирами ЧВК «Вагнер», среди которых был и Пригожин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Владимир ШамановЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры