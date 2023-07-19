Генерал Шаманов: Контракты с Минобороны заключили 33 тысячи вагнеровцев
Владимир Шаманов сказал в эфире НСН, что поддерживает возможное возвращение ЧВК «Вагнер» в зону СВО, отметив, что с Пригожиным осталось до 10 тысяч бойцов.
Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил в интервью НСН, что более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Минобороны РФ.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 19 июля сделал первые заявления после попытки мятежа. Он сообщил, что сейчас решается задача сделать белорусскую армию «второй в мире», дальше вагнеровцев ждет «новый путь в Африку», а потом они «возможно, вернутся в зону СВО».
«По моим данным, примерно 32-33 тысячи вагнеровцев заключили контракты с Минобороны, и от 7 до 10 тыс. находятся с Пригожиным. Это создает для руководства страны и Вооруженных сил почву для размышлений», - сказал Шаманов.
При этом он отметил, что выступает за возвращение вагнеровцев к участию в спецоперации на Украине.
«Если такая возможность есть, ее надо обязательно использовать. Это наши граждане, Пригожин способен ими управлять, они это доказали в Артемовске», - добавил собеседник НСН.
Шаманов также назвал «позитивным моментом» передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.
«Со стороны Белоруссии очень много положительных позиций с точки зрения создания нам собственной группировки. Это позитивный момент и его надо обязательно реализовывать», - заключил Шаманов.
Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил о планах проведения «марша справедливости» и высказал громкие обвинения в адрес Минобороны РФ. 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер», взяли под контроль несколько административных и военных зданий в Ростове-на-Дону. Российские власти сочли это попыткой мятежа, однако вскоре ситуация улеглась, 27 июня уголовное дело в отношении Пригожина было прекращено.
10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин через 5 дней после мятежа встречался в Кремле с командирами ЧВК «Вагнер», среди которых был и Пригожин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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