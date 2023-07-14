Замена Пригожину? Стрелков описал «Седого», которого на встрече с «Вагнером» отметил Путин
Игорь Стрелков сказал в эфире НСН, что знаком и общался с Трошевым, который, по его данным, был начальником штаба всех подразделений ЧВК «Вагнер» в Луганске.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что знаком с командиром ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой», настоящее имя которого, по данным СМИ, Андрей Трошев, и не имеет к нему никаких претензий.
Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников ранее рассказал о встрече с президентом РФ, в ходе которой тот заявил, что «бойцы "Вагнера" служили последние 16 месяцев под началом командира с позывным Седой». Владимир Путин добавил, что на встрече с «вагнеровцами» 29 июня предложил им продолжать служить под руководством их «реального командира», однако, несмотря на то, что «многие кивали», основатель ЧВК Евгений Пригожин сказал, что «ребята не согласны».
«Я с ним лично знаком, если это действительно он. Вроде бы это он. Он кадровый полковник внутренних войск, с достаточно большим боевым опытом, не глупый, очень исполнительный, без особых талантов, но и без особых претензий. Он умеет внимательно слушать и не задавать глупых вопросов, именно исполнитель. Насколько я знаю, он был, может быть, не руководителем, но, по крайней мере, начальником штаба всех подразделений «Вагнера» в Луганске», - сказал Стрелков.
Он добавил, что последний раз встречался с «Седым» в 2016 году, подтвердив, что обсуждал с ним по телефону трудоустройство в ЧВК.
«Я с ним несколько раз виделся в свое время, в 2016 году, раз пять-шесть, плюс я с ним общался по телефону, когда был вопрос о возможности моего поступления на службу в ЧВК "Вагнер". Я с ним общался достаточно спокойно. У меня к нему никаких претензий, как к военному или как к человеку никогда не возникало. По тем вопросам, по которым мы с ним общались, были вполне нормальные рабочие отношения. Больше ничего о нем сказать не могу, я с ним не служил и его военных талантов не знаю», - заключил собеседник НСН.
В январе 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Андрей Трошев встречался со Стрелковым и «просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК "Вагнер"».
Стрелков сказал тогда НСН, что «оставляет на совести Пригожина» заявления о том, что «он мне платил за какое-то молчание». Он добавил, что встречался с представителями ЧВК «Вагнер» в 2016 году, но раскрывать основу тех встреч «считает неправильным».
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