Замена Пригожину? Стрелков описал «Седого», которого на встрече с «Вагнером» отметил Путин

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что знаком с командиром ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой», настоящее имя которого, по данным СМИ, Андрей Трошев, и не имеет к нему никаких претензий.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников ранее рассказал о встрече с президентом РФ, в ходе которой тот заявил, что «бойцы "Вагнера" служили последние 16 месяцев под началом командира с позывным Седой». Владимир Путин добавил, что на встрече с «вагнеровцами» 29 июня предложил им продолжать служить под руководством их «реального командира», однако, несмотря на то, что «многие кивали», основатель ЧВК Евгений Пригожин сказал, что «ребята не согласны».