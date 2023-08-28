Польша потребовала от Лукашенко выгнать «вагнеровцев» из Белоруссии

По его признанию, поводом для встречи стала ситуация на восточной границе с Белоруссией, где, по словам Каминьского, сейчас создается напряженная обстановка из-за присутствия группы «Вагнера».

Он добавил, что их дислокация только усугубляет ситуацию на границе, где в последние месяцы присутствует миграционная проблема.

«Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой "Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», - сказал Каминьский.

Ранее бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор уличил Польшу и Литву в готовящемся вторжении на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

