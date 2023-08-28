Польша потребовала от Лукашенко выгнать «вагнеровцев» из Белоруссии
28 августа 202315:09
Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Минска выдворить членов «Вагнера» с территории Белоруссии, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами министерств внутренних ведомств балтийских стран.
По его признанию, поводом для встречи стала ситуация на восточной границе с Белоруссией, где, по словам Каминьского, сейчас создается напряженная обстановка из-за присутствия группы «Вагнера».
Он добавил, что их дислокация только усугубляет ситуацию на границе, где в последние месяцы присутствует миграционная проблема.
«Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой "Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», - сказал Каминьский.
Ранее бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор уличил Польшу и Литву в готовящемся вторжении на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru