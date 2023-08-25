Песков о будущем ЧВК «Вагнер»: такой структуры не существует де-юре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что структуры ЧВК «Вагнер» не существует де-юре.
Пресс-секретарь президента не смог ничего сказать о будущем группы «Вагнера» после гибели ее основателя Евгения Пригожина.
Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.
Ранее Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru