«Взвешенный и не прогнувшийся»: Путин и Лукашенко обменялись судьбоносными заявлениями
Лукашенко заявил, что не прогнулся перед Путиным,призвал к миру и не стал «греметь» ядерным оружием, а Россия отныне не считает Запад врагом, а к США относится «комбинированно».
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в конце рабочей недели синхронно сделали серьезные политические шаги.
Путин объявил о новой Концепции внешней политики России и подписании соответствующего указа, а Лукашенко выступил с эффектным обращением к народу и парламенту, в котором попытался объять необъятное – от ядерного оружия с перемирием до ЛГБТ.
При этом эксперты и журналисты пытаются расшифровать смысл этих посланий.
ПУТИН: ЛОГИКА И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
Александр Григорьевич опередил Владимира Владимировича, начав свое обращение к нации около 11:00 мск. Примерно через три часа, на фоне заявлений белорусского лидера о ядерном оружие и о том, что он «не лег под Путина», президент РФ начал совещание с постоянными членами Совбеза, на котором объявил о подписании судьбоносного указа.
«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», - сказал Путин, представляя новую Концепцию внешней политики. В ней, к слову, Россия названа самобытной страной-цивилизацией.
Вскоре был обнародован сам указ на 43-х страницах, который судорожно начали «переводить на понятный язык» журналисты. Им попытался помочь в этом глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Логика документа… отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции. (,,,) Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться», - разъяснил Сергей Викторович.
В самой Концепции, в частности, говорится, в каком случае Россия будет использовать Вооруженные силы.
«В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами (…) Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников», - отмечается в документе.
Указ гласит, что Россия «не считает себя врагом Запада», а к США относится «комбинированно».
«Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада», - говорится в документе.
При этом США объявлены источником основных рисков для безопасности России и развития человечества.
«Флагманским проектом» России в XXI веке названо превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство. Кроме того, в Концепции анонсируется дружба с «исламской цивилизацией», Китаем, Индией и Латинской Америкой, а угрозы недружественных стран признаны «экзистенциальными».
Интересно, что в этот же день, 31 марта, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель назвал «экзистенциальной» защиту суверенитета Украины, признав, что ЕС готов ради этого «нарушить табу».
ЛУКАШЕНКО: ЧУЖОЙ САПОГ И ЛЕСБИЯНСТВО
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу оказалось очень ярким. При этом всех интересовали перспективы применения Минском ядерного оружия: Россия уже размещает в Белоруссии тактическое, а сегодня Батька пообещал, «если надо», разместить и стратегическое.
«Ну зачем применять ядерное оружие, если вперед наши беглые, а следом 101-я дивизия (переброшенная в Польшу дивизия ВДВ США – прим. НСН) будут входить на нашу территорию? У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять (,,.) Но если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все, что у нас есть, откровенно говорю», - сказал Лукашенко.
При этом он пообещал, что Белоруссия не будет ни на кого не нападать.
«Мы никогда инициативно не переступим границу Беларуси, нам достаточно своей земли… Не собираемся ни на кого нападать. Но мы не допустим, чтобы сапог чужого солдата, иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Если это последует, мы будем реагировать симметрично, адекватно», - разъяснил Александр Григорьевич.
Вместе с тем он «рискнул» предложить России и Украине перемирие.
«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия... перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники», - сказал белорусский лидер.
Эту инициативу уже прокомментировали в Кремле.
«В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной», - сказал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН высказал мнение, что перемирие сейчас невозможно.
«Если говорить гипотетически, возможно это или невозможно именно на данный момент с учетом зависимости Зеленского от стран Запада, с учетом внешнего управления странами блока НАТО, это невозможно. Они не заинтересованы», - пояснил депутат.
Лукашенко также коснулся отношения с российским коллегой, подчеркнув, что «не лег под Путина».
«Мне сегодня сигналы поступают: "Вот ты там лег под Путина". Да никто ни под кого не ложился», - объяснил он народу и парламенту.
Вместе с тем президент Белоруссии указал, что Финляндию и Швецию «наклонили», и именно поэтому они хотят вступить в НАТО.
Александр Григорьевич также пообещал, что не умрет в должности президента и никогда не будет «хромой уткой». Кроме того, Лукашенко прошелся по теме ЛГБТ, объяснив, что «в лесбиянстве» виноваты мужчины, а не женщины. Он также признался, что считает «отвратительными» мужские однополые отношения.
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