«Взвешенный и не прогнувшийся»: Путин и Лукашенко обменялись судьбоносными заявлениями

ПУТИН: ЛОГИКА И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Александр Григорьевич опередил Владимира Владимировича, начав свое обращение к нации около 11:00 мск. Примерно через три часа, на фоне заявлений белорусского лидера о ядерном оружие и о том, что он «не лег под Путина», президент РФ начал совещание с постоянными членами Совбеза, на котором объявил о подписании судьбоносного указа.

«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», - сказал Путин, представляя новую Концепцию внешней политики. В ней, к слову, Россия названа самобытной страной-цивилизацией.

Вскоре был обнародован сам указ на 43-х страницах, который судорожно начали «переводить на понятный язык» журналисты. Им попытался помочь в этом глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Логика документа… отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции. (,,,) Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться», - разъяснил Сергей Викторович.

В самой Концепции, в частности, говорится, в каком случае Россия будет использовать Вооруженные силы.

«В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами (…) Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников», - отмечается в документе.

Указ гласит, что Россия «не считает себя врагом Запада», а к США относится «комбинированно».

«Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада», - говорится в документе.

При этом США объявлены источником основных рисков для безопасности России и развития человечества.

«Флагманским проектом» России в XXI веке названо превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство. Кроме того, в Концепции анонсируется дружба с «исламской цивилизацией», Китаем, Индией и Латинской Америкой, а угрозы недружественных стран признаны «экзистенциальными».

Интересно, что в этот же день, 31 марта, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель назвал «экзистенциальной» защиту суверенитета Украины, признав, что ЕС готов ради этого «нарушить табу».