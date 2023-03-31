В Госдуме назвали невозможным предложенное Лукашенко перемирие с Украиной

Зампред комитета Госдумы по обороне заявил в эфире НСН, что Россия не просит переговоров на фоне эскалации со стороны Запада, а командиры батальонов не договариваются с противником. 

Перемирие на Украине невозможно из-за желания Запада затягивать конфликт, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН. Он отметил, что Россия не просила и не просит переговоров, но всегда открыта к диалогу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие, запретив перемещение украинских и российских войск. По его словам, военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться», командиры рот, взводов и батальонов «не хотят воевать».

«Нужно понимать, что все конфликты заканчиваются переговорами в любом случае. Предложения Александра Лукашенко могут быть рассмотрены, но решение принимает у нас верховный главнокомандующий. Если говорить гипотетически, возможно это или невозможно именно на данный момент с учетом зависимости Зеленского от стран Запада, с учетом внешнего управления странами блока НАТО, это невозможно. Они не заинтересованы», - отметил депутат.

Швыткин также исключил вариант того, что военные на Украине по обе стороны «начинают договариваться».

«Я такой информацией не располагаю. Воевать у нас никто не хочет, мы просто выполняем задачи, защищаем нашу родину. На уровне командиров батальонов, командиров частей я исключаю такие вещи, чтобы без согласования на высшем уровне такие мероприятия проводились. Я это исключаю», - сказал он.

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По его словам, Россия никогда не просила переговоров, но всегда открыта к диалогу, а страны Запада к этому не готовы.

«Давайте исходить из того, что мы никогда не просили переговоры и не просим, но наши двери открыты, как говорится, для ведения переговоров. Нужно понимать, что сегодня страны Запада делают все возможное для эскалации. Буквально недавно премьер-министр Венгрии Орбан заявил о возможном введении Евросоюзом контингента под видом миротворцев. Это явно эскалация очередная. Страны Запады являются практически стороной конфликта, что недопустимо», - заключил собеседник НСН.

Анкара предлагает услуги посредника в конфликте на Украине, несмотря на давление Запада, который хочет затянуть конфликт, заявил ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаАлександр Лукашенко

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