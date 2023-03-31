В Госдуме назвали невозможным предложенное Лукашенко перемирие с Украиной

Перемирие на Украине невозможно из-за желания Запада затягивать конфликт, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН. Он отметил, что Россия не просила и не просит переговоров, но всегда открыта к диалогу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие, запретив перемещение украинских и российских войск. По его словам, военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться», командиры рот, взводов и батальонов «не хотят воевать».

«Нужно понимать, что все конфликты заканчиваются переговорами в любом случае. Предложения Александра Лукашенко могут быть рассмотрены, но решение принимает у нас верховный главнокомандующий. Если говорить гипотетически, возможно это или невозможно именно на данный момент с учетом зависимости Зеленского от стран Запада, с учетом внешнего управления странами блока НАТО, это невозможно. Они не заинтересованы», - отметил депутат.

Швыткин также исключил вариант того, что военные на Украине по обе стороны «начинают договариваться».

«Я такой информацией не располагаю. Воевать у нас никто не хочет, мы просто выполняем задачи, защищаем нашу родину. На уровне командиров батальонов, командиров частей я исключаю такие вещи, чтобы без согласования на высшем уровне такие мероприятия проводились. Я это исключаю», - сказал он.