Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие, запретив перемещение украинских и российских войск. Об этом глава республики заявил, выступая с посланием народу и национальному собранию.
Политик подчеркнул, что в мире возникла угроза «третьей мировой с ядерными пожарами». Избежать такого развития ситуации можно лишь путем переговоров без предварительных условий.
«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия ... перемирие объявить без права ... перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия ... и военной техники», — указал президент.
При этом Лукашенко подчеркнул, что если Запад вновь попытается использовать паузу для усиления обманом своих позиций, Россия обязана задействовать всю свою мощь, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru