Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

Политик подчеркнул, что в мире возникла угроза «третьей мировой с ядерными пожарами». Избежать такого развития ситуации можно лишь путем переговоров без предварительных условий.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия ... перемирие объявить без права ... перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия ... и военной техники», — указал президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что если Запад вновь попытается использовать паузу для усиления обманом своих позиций, Россия обязана задействовать всю свою мощь, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

