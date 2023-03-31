Лукашенко: в появлении лесбиянок виноваты мужчины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прощает лесбиянок, потому что в их появлении виноваты мужчины, которые «где-то не доработали».
«Девчонок я прощаю... Беру на себя эту вину, и на вас, на мужиков... Значит мы недосмотрели, значит мы где-то недоработали в чём-то... Вот они и начинают», - сказал он.
Отвечая на вопрос об однополых отношениях между мужчинами он подчеркнул, что для него это отвратительно, а геев он считает «самыми настоящими извращенцами».
Ранее Лукашенко на ежегодном обращении к парламенту и народу заявил, что белорусские женщины должны уметь пользоваться оружием, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru