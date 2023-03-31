Лукашенко: в появлении лесбиянок виноваты мужчины

«Девчонок я прощаю... Беру на себя эту вину, и на вас, на мужиков... Значит мы недосмотрели, значит мы где-то недоработали в чём-то... Вот они и начинают», - сказал он.

Отвечая на вопрос об однополых отношениях между мужчинами он подчеркнул, что для него это отвратительно, а геев он считает «самыми настоящими извращенцами».

Ранее Лукашенко на ежегодном обращении к парламенту и народу заявил, что белорусские женщины должны уметь пользоваться оружием, сообщает НСН.

