Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается

В Москве ознакомились с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко с предложением объявить перемирие на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, для России ничего не меняется, специальная военная операция продолжается.

Лукашенко: Стороны на Украине уже начинают договариваться

Он также отметил, что неуместно сравнивать два мирных плана по урегулированию ситуации на Украине представленных президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее, как сообщала НСН, Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине, так как, по его словам, в мире возникла угроза «третьей мировой с ядерными пожарами». Избежать такого развития ситуации можно лишь путем переговоров без предварительных условий.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Си ЦзиньпинЛукашенкоПеремирие На УкраинеДмитрий Песков

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