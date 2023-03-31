Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается

В Москве ознакомились с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко с предложением объявить перемирие на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, для России ничего не меняется, специальная военная операция продолжается.