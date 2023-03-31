Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается
В Москве ознакомились с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко с предложением объявить перемирие на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, для России ничего не меняется, специальная военная операция продолжается.
Он также отметил, что неуместно сравнивать два мирных плана по урегулированию ситуации на Украине представленных президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее, как сообщала НСН, Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине, так как, по его словам, в мире возникла угроза «третьей мировой с ядерными пожарами». Избежать такого развития ситуации можно лишь путем переговоров без предварительных условий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru