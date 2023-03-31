Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодном обращении к парламенту и народу заявил, что при необходимости договорится с президентом России Владимиром Путиным о вводе в Белоруссию стратегического ядерного оружия.

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«Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом», - отметил Лукашенко и поручил военным немедленно восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки.

Белорусский лидер также назвал безумием то, что кто-то может рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияЯдерное ОружиеАлександр Лукашенко

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