Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодном обращении к парламенту и народу заявил, что при необходимости договорится с президентом России Владимиром Путиным о вводе в Белоруссию стратегического ядерного оружия.
«Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом», - отметил Лукашенко и поручил военным немедленно восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки.
Белорусский лидер также назвал безумием то, что кто-то может рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru