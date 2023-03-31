Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости

«Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом», - отметил Лукашенко и поручил военным немедленно восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки.

Белорусский лидер также назвал безумием то, что кто-то может рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать.

