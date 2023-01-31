«Взрывная ночь»: Украинские заявления об атаках по военным объектам разозлили Иран
Тегеран допускает причастность Киева к атакам по военным объектам в Исфахане и готов изменить свое отношение к конфликту на Украине, однако эксперты уверяют, что за произошедшим стоит Запад.
Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщил портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
«Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно (спецоперации – ред. НСН) на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства», - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.
Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств.
Так, в ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе Ирана произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
Позже Михаил Подоляк опубликовал в Twitter запись: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани назвал подозрительными заявления советника главы офиса украинского президента и потребовал от Киева официальных и четких объяснений.
«Насер Канани осудил враждебную и провокационную позицию советника офиса президента Украины и назвал подозрительными его заявления относительно недавней враждебной акции против военного объекта в Исфахане», — говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.
По информации здания Al Arabiya, временного поверенного в делах Украины в Тегеране 30 января вызвали в МИД Ирана после высказываний Подоляка. Там указали, что помощник президента Владимира Зеленского напрямую связал инцидент с боевыми действиями в зоне спецоперации.
При этом еще в декабре 2022 года Михаил Подоляк выступал за «более разрушительные инструменты» давления на Иран, который, по мнению Киева, поставляет Москве дроны.
«(Следует – ред НСН) перейти к более разрушительным инструментам: уничтожению заводов, аресту поставщиков», — писал он на своей странице в Twitter.
Между тем в атаках на объекты в Иране подозревают не только Украину. Телеканал Al Arabiya заявлял, что удар по заводу могли нанести США и «еще одна страна», а иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.
«Удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия», — говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.
Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в свою очередь заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать инцидент. О непричастности США к ударам говорили и собеседники Reuters из числа американских чиновников. Агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что США возложили ответственность за случившееся на Израиль.
Тем временем российский МИД осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.
Некоторые эксперты и специалисты считают, что в ударах по объектам в Иране может быть замешана и Великобритания. Востоковеда Карине Геворгян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что у западных стран есть определенные террористические группы, которые действуют на территории Ирана или с сопредельных с ним государств.
«То, что они (Запад – ред. НСН) давно сотрудничают с противниками Ирана, хорошо известно. У Запада есть определенные группы, которые традиционно действуют на территории Ирана или с территории сопредельных государств. Без Великобритании не обошлось», - сказала Геворгян.
Так, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что в ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию. По его совам, важно избежать эскалации в регионе. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы анализируют информацию с атаками на Иран.
Ещё одна версия от источников The Wall Street Journal (WSJ) гласит, что за атаками на оборонные предприятия Ирана якобы стоит израильская спецслужба Моссад.
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