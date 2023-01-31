«Взрывная ночь»: Украинские заявления об атаках по военным объектам разозлили Иран

«Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно (спецоперации – ред. НСН) на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства», - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.

Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств.

Так, в ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе Ирана произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.

Позже Михаил Подоляк опубликовал в Twitter запись: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани назвал подозрительными заявления советника главы офиса украинского президента и потребовал от Киева официальных и четких объяснений.