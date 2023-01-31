Иран может изменить позицию относительно конфликта вокруг Украины

Власти Ирана могут изменить свою позицию относительно конфликта вокруг Украины после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане, сообщает Nour News со ссылкой на чиновника.

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка

«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — заявил он.

Отмечается, что позиция Киева касательно национально безопасности Ирана может стать основанием для принятия нового подхода.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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