Иран может изменить позицию относительно конфликта вокруг Украины

«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — заявил он.

Отмечается, что позиция Киева касательно национально безопасности Ирана может стать основанием для принятия нового подхода.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

