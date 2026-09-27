Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае три человека стали жертвами крупной аварии на трассе «Хабаровск - Лидога - Ванино». Об этом сообщают РИА Новости.

В Самарской области 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой

ДТП произошло около 15:00 по местному времени на 145-м километре автодороги А-375. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Freed не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Nissan Expert.

В результате сильного удара тяжелейшие травмы получили водитель минивэна, а также водитель и пассажир Nissan. К сожалению, прибывшие на место происшествия медики спасти пострадавших не смогли - все трое скончались.

Ранее три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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