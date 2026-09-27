Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае три человека стали жертвами крупной аварии на трассе «Хабаровск - Лидога - Ванино». Об этом сообщают РИА Новости.
ДТП произошло около 15:00 по местному времени на 145-м километре автодороги А-375. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Freed не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Nissan Expert.
В результате сильного удара тяжелейшие травмы получили водитель минивэна, а также водитель и пассажир Nissan. К сожалению, прибывшие на место происшествия медики спасти пострадавших не смогли - все трое скончались.
Ранее три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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