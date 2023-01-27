«Возможны провокации»: Востоковед о напряженных отношениях Азербайджана и Ирана

Ранее в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Азербайджан в ближайшее время эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране. Геворгян назвала сложившуюся ситуацию достаточно серьезной.

«Это произошло на фоне продолжающейся в течение последней недели крупнейшей антииранской кампании в Азербайджане с арестами и иными мерами, а также отзывом и эвакуацией всех сотрудников посольства Азербайджана из Тегерана. Здесь возможен любой сценарий, вплоть до использования одиночного идиота в качестве провокатора. Звучат весьма интересные заявления, в том числе со стороны МИД России, относительно обстановки на Южном Кавказе и поведения властей соседней Армении. При этом совсем недавно азербайджанский представитель в ПАСЕ голосовал за создание трибунала против Путина и Лукашенко», — сказала востоковед.

Ранее злоумышленник, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе допроса объяснил свои действия личными и семейными проблемами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

