«Возможны провокации»: Востоковед о напряженных отношениях Азербайджана и Ирана
Нападение на азербайджанское посольство произошло на фоне крупнейшей антииранской компании в Азербайджане, сказала НСН Карине Геворгян.
Натянутые отношения Азербайджана и Ирана предполагают любой вариант развития событий, вплоть до использования одиночных провокаторов. Об этом НСН заявила востоковед Карине Геворгян.
Ранее в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Азербайджан в ближайшее время эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране. Геворгян назвала сложившуюся ситуацию достаточно серьезной.
«Это произошло на фоне продолжающейся в течение последней недели крупнейшей антииранской кампании в Азербайджане с арестами и иными мерами, а также отзывом и эвакуацией всех сотрудников посольства Азербайджана из Тегерана. Здесь возможен любой сценарий, вплоть до использования одиночного идиота в качестве провокатора. Звучат весьма интересные заявления, в том числе со стороны МИД России, относительно обстановки на Южном Кавказе и поведения властей соседней Армении. При этом совсем недавно азербайджанский представитель в ПАСЕ голосовал за создание трибунала против Путина и Лукашенко», — сказала востоковед.
Ранее злоумышленник, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе допроса объяснил свои действия личными и семейными проблемами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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