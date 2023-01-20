МИД Ирана: Тегеран стремится способствовать миру на Украине

По его словам, Тегеран стремится сосредоточить внимание сторон конфликта на достижении мира.

Ранее стало известно, что Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов. Как сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия успешно сотрудничает с Ираном и Сербией по целому ряду вопросов, партнерство продолжится вне зависимости от позиции этих стран по Крыму.

