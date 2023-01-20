МИД Ирана: Тегеран стремится способствовать миру на Украине

Иран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России беспилотников из Ирана

По его словам, Тегеран стремится сосредоточить внимание сторон конфликта на достижении мира.

Ранее стало известно, что Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов. Как сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия успешно сотрудничает с Ираном и Сербией по целому ряду вопросов, партнерство продолжится вне зависимости от позиции этих стран по Крыму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранРоссияУкраина
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