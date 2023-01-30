МИД Ирана потребовал от Украины объяснить слова советника Зеленского о взрывах

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка

Отмечается, что Канаани осудил враждебную позицию Подоляка и назвал подозрительными его заявления относительно недавней акции против военного комплекса в Исфахане.

Ранее Михаил Подоляк, комментируя взрывы в Иране, написал в Twitter: «Украина вас предупреждала», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом портал Amwaj.media отмечает, что Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры