Россияне не пострадали после атаки беспилотников в Иране

Россиян нет среди пострадавших в результате атаки беспилотников на один из заводов Минобороны и поддержки вооруженных сил Ирана в городе Исфагане. Об отсутствии соответствующих данных заявили в российском посольстве в Иране. Заявление приводит официальный представитель МИД Росии Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство России ориентируется на официальное заявление Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана об атаке с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфагане вечером 28 января. В результате инцидента серьезных повреждений и человеческих жертв нет.

Также отмечается, что сработавшая система ПВО сбила БПЛА. Уточняется, что еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Ранее агентство IRNA сообщило об атаке мини-беспилотников на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан.

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Фото: commons.wikimedia.org
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