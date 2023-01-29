Россияне не пострадали после атаки беспилотников в Иране

«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство России ориентируется на официальное заявление Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана об атаке с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфагане вечером 28 января. В результате инцидента серьезных повреждений и человеческих жертв нет.

Также отмечается, что сработавшая система ПВО сбила БПЛА. Уточняется, что еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Ранее агентство IRNA сообщило об атаке мини-беспилотников на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан.

