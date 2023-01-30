«Странный эпизод»: Великобританию обвинили в атаках по объектам в Иране

Накануне телеканал Al-Hadath сообщил, что неизвестные обстреляли колонну грузовиков из Ирана на границе Сирии и Ирака в ночь на 30 января. Так, нападение произошло на следующий день после того, как Минобороны Ирана сообщило об атаке трех дронов на производственный военный комплекс в Исфахане. Телеканал Al Arabya со ссылкой на источники передавал, что за ударом могут стоять США. Карине Геворгян отметила, что за произошедшими инцидентами стоит Запад.

«Сама иранская сторона утверждает, что беспилотники были кустарные и направила их террористическая организация Моджахедин-э Халк, которая совершила не один теракт в Иране. То, что на этом фоне происходила эвакуация посольства Азербайджана из Тегерана, фактически разрыв дипломатических отношений - на это почему-то никто не стал обращать внимание. При этом армия Ирана приведена в боевую готовность, усиливается военное присутствие на азербайджанской границе. У Запада есть определенные группы, которые традиционно действуют на территории Ирана или с территории сопредельных государств. То, что они давно сотрудничают с противниками Ирана, хорошо известно. То, что произошло позавчера со странным эпизодом нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, наводит на мысль, а не были ли это те же Моджахедин-э Халк. Без Великобритании не обошлось», - сказала Геворгян.

Она также отметила, что Иран ждет нападения со стороны Иракского Курдистана. При этом Геворгян указала, что террористические группы уже не приходят в Иран с территории Турции из-за нормализации отношений между Тегераном и Анкарой.