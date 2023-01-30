«Странный эпизод»: Великобританию обвинили в атаках по объектам в Иране
Запад давно сотрудничает с противниками Ирана и периодически устраивает теракты в государстве, отметила в эфире НСН востоковед Карине Геворгян.
В ударах по объектам в Иране замешана Великобритания, у западных стран есть определенные террористические группы, которые действуют на территории Ирана или с сопредельных с ним государств, заявила востоковед Карине Геворгян в разговоре с НСН.
Накануне телеканал Al-Hadath сообщил, что неизвестные обстреляли колонну грузовиков из Ирана на границе Сирии и Ирака в ночь на 30 января. Так, нападение произошло на следующий день после того, как Минобороны Ирана сообщило об атаке трех дронов на производственный военный комплекс в Исфахане. Телеканал Al Arabya со ссылкой на источники передавал, что за ударом могут стоять США. Карине Геворгян отметила, что за произошедшими инцидентами стоит Запад.
«Сама иранская сторона утверждает, что беспилотники были кустарные и направила их террористическая организация Моджахедин-э Халк, которая совершила не один теракт в Иране. То, что на этом фоне происходила эвакуация посольства Азербайджана из Тегерана, фактически разрыв дипломатических отношений - на это почему-то никто не стал обращать внимание. При этом армия Ирана приведена в боевую готовность, усиливается военное присутствие на азербайджанской границе. У Запада есть определенные группы, которые традиционно действуют на территории Ирана или с территории сопредельных государств. То, что они давно сотрудничают с противниками Ирана, хорошо известно. То, что произошло позавчера со странным эпизодом нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, наводит на мысль, а не были ли это те же Моджахедин-э Халк. Без Великобритании не обошлось», - сказала Геворгян.
Она также отметила, что Иран ждет нападения со стороны Иракского Курдистана. При этом Геворгян указала, что террористические группы уже не приходят в Иран с территории Турции из-за нормализации отношений между Тегераном и Анкарой.
«Иран ждет нападения и проблем себе на голову со стороны Иракского Курдистана. Все это напрягается там, чуть южнее. Оттуда шли эти террористические диверсионные группы. Было, что они приходили с территории Турции, но сейчас явно наметилась какая-то нормализация между Тегераном и Анкарой», - объяснила востоковед.
Также Геворгян рассказала, что у Ирана есть все необходимые средства для производства ядерного оружия, включая носители. Однако она подчеркнула, что Тегерану оно не нужно.
«Есть серьезные эксперты, которые говорят, что для производства ядерного оружия у Ирана есть все, включая носители. В любой момент они могут сделать ракеты с ядерным оружием. Но зачем оно Ирану? Для того, чтобы ударить по Израилю? Что с этого Иран будет иметь? Иран сам замечательно расположен, у него геостратегическое положение лучше, чем у Израиля. С Ливаном и Сирией у Ирана все в порядке, хорошие отношения. Учитывая, что Иран – это теократия, для теократии Иерусалим является святой землей. И вот они шарахнут по святой земле атомным оружием. Зачем? При этом пока официально у них нет оружейного плутония», - резюмировала Геворгян.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не имеют отношения к ударам в Иране. О непричастности США к ударам говорили и собеседники Reuters из числа американских чиновников. Агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что США возложили ответственность за случившееся на Израиль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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