СМИ: Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Масштабные перебои с электроснабжением затронули несколько районов Дагестана, в результате чего без света остались свыше 40 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В трех районах Донецка остались без света почти 30 тысяч абонентов

По информации Mash, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чародинском и Ботлихском районах, где обесточены 20 населенных пунктов. Серьезные проблемы с подачей электроэнергии также зафиксированы в Каякентском районе и городе Дербенте.

Кроме того, в горных районах республики отключения коснулись примерно 10 тысяч домохозяйств.

Причиной перебоев, как пишет Mash, стали сильный ветер и проблемы на линиях электропередач.

Ранее более 141 тысячи человек остались без электричества в Донецке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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