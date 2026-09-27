СМИ: Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без электричества
Масштабные перебои с электроснабжением затронули несколько районов Дагестана, в результате чего без света остались свыше 40 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чародинском и Ботлихском районах, где обесточены 20 населенных пунктов. Серьезные проблемы с подачей электроэнергии также зафиксированы в Каякентском районе и городе Дербенте.
Кроме того, в горных районах республики отключения коснулись примерно 10 тысяч домохозяйств.
Причиной перебоев, как пишет Mash, стали сильный ветер и проблемы на линиях электропередач.
Ранее более 141 тысячи человек остались без электричества в Донецке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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