СМИ: Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

По информации Mash, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чародинском и Ботлихском районах, где обесточены 20 населенных пунктов. Серьезные проблемы с подачей электроэнергии также зафиксированы в Каякентском районе и городе Дербенте.

Кроме того, в горных районах республики отключения коснулись примерно 10 тысяч домохозяйств.

Причиной перебоев, как пишет Mash, стали сильный ветер и проблемы на линиях электропередач.

Ранее более 141 тысячи человек остались без электричества в Донецке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

