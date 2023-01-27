Байден допустил войну с Ираном
Американский президент Джо Байден допустил военный сценарий в отношениях с Ираном. Об этом заявил представитель Белого дома в интервью телеканалу Al-Hadath.
Собеседник канала отметил, что Байден желает вернуться к ядерному соглашению с Ираном, однако сейчас, по мнению президента США, для этого не самое подходящее время. Также представитель Белого дома подчеркнул, что для США переговоры с Ираном не являются приоритетными.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что Байден готов к военному вмешательству, чтобы не допустить появление ядерного оружия у Тегерана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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