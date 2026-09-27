Team Yandex разгромила NAVI в финале PGL Wallachia Season 9 по Dota 2
Российская команда Team Yandex одержала убедительную победу над украинской Natus Vincere в гранд-финале PGL Wallachia Season 9 по Dota 2, который прошел в столице Румынии - Бухаресте. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Турнир с общим призовым фондом в 1 миллион долларов проходил с 19 по 27 сентября. За первое место Team Yandex получила 300 тысяч долларов. Эта победа стала для организации уже четвертым крупным финалом в этом году. Ранее команда выиграла PGL Wallachia 7 и BLAST Slam 7, а также заняла второе место на ESL One Birmingham.
Для NAVI прошедший матч стал вторым финалом в текущем году, по итогам которого киберспортсмены заработали 175 тысяч долларов. Третье место на турнире занял китайский коллектив LGD Gaming, которому досталось 120 тысяч долларов призовых.
Ранее российская команда Team Spirit в третий раз выиграла The International - главный турнир года по Dota 2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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