Team Yandex разгромила NAVI в финале PGL Wallachia Season 9 по Dota 2

Турнир с общим призовым фондом в 1 миллион долларов проходил с 19 по 27 сентября. За первое место Team Yandex получила 300 тысяч долларов. Эта победа стала для организации уже четвертым крупным финалом в этом году. Ранее команда выиграла PGL Wallachia 7 и BLAST Slam 7, а также заняла второе место на ESL One Birmingham.

Для NAVI прошедший матч стал вторым финалом в текущем году, по итогам которого киберспортсмены заработали 175 тысяч долларов. Третье место на турнире занял китайский коллектив LGD Gaming, которому досталось 120 тысяч долларов призовых.

Ранее российская команда Team Spirit в третий раз выиграла The International - главный турнир года по Dota 2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».