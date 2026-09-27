«Мстители: Финал» вернулись в прокат и возглавили бокс-офис Северной Америки

В пятницу, 25 сентября, картина собрала 11,2 миллиона долларов на 3060 площадках. По прогнозам издания, по итогам уикенда сборы могут достичь примерно 26 миллионов долларов.

Второе место у триллера «Праймтайм» с Робертом Паттинсоном, заработавшего 8,49 миллиона долларов. За первые выходные его сборы ожидаются на уровне 20,5 миллиона долларов.

Третье место досталось приключенческой ленте Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом - 7,45 миллиона долларов, с прогнозом около 20 миллионов долларов за уикенд.

Возвращение «Мстителей» в кинотеатры приурочено к премьере следующей части франшизы - «Мстители: Судный день», выход которой запланирован на 18 декабря. Как отмечает TheWrap, в перевыпуске изменена концовка фильма и добавлены дополнительные сцены после титров, связанные с новой картиной.

Первоначальный мировой прокат «Мстители: Финал» принес картине 2,799 миллиарда долларов. Сейчас фильм занимает второе место в рейтинге самых кассовых картин в истории, уступая лишь «Аватару» Джеймса Кэмерона со сборами около 2,9 миллиарда долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».