В Польше предложили построить завод по выпуску ракет Patriot для ВСУ
Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая выступила с инициативой о размещении завода по производству зенитных ракет Patriot для Украины на территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба польского оборонного ведомства.
По словам замминистра, это позволит разместить производство «безопасной зоне».
Данная инициатива стала реакцией на появившиеся ранее сообщения о планах передачи Киеву лицензии на производство американских зенитных ракет Patriot.
Ранее в России заявили, что передача технологий дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP, как и ракет Patriot ничего не даст Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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