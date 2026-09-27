В Польше предложили построить завод по выпуску ракет Patriot для ВСУ

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая выступила с инициативой о размещении завода по производству зенитных ракет Patriot для Украины на территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба польского оборонного ведомства.

В России заявили, что передача технологий дальнобойных ракет ничего не даст Киеву

По словам замминистра, это позволит разместить производство «безопасной зоне».

Данная инициатива стала реакцией на появившиеся ранее сообщения о планах передачи Киеву лицензии на производство американских зенитных ракет Patriot.

Ранее в России заявили, что передача технологий дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP, как и ракет Patriot ничего не даст Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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