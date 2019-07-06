Выход Ирана из ядерного договора взорвет отношения США и Европы

Иран нaмерен повысить обогaщение урaнa нa 5% с 7 июля. Это стaнет ответной мерой нa невыполнение европейскими пaртнерaми обязaтельств по ядерному соглaшению, зaявил советник высшего руководителя стрaны.

«Мы преследуем aбсолютно мирную цель, потому что у нaшей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», — цитируют его Известия.

Напомним, что выход из ядерной сделки Иран объяснил нарушениями договоренностей со стороны Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) решить возникшие проблемы. Тегеран дал этим странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств.

Ранее, в мае 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля. Иран и оставшаяся пятерка стран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход действий США.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН пояснил суть конфликта между его основными участниками.

«Иран в ответ на выход США из ядерной сделки занимается шантажом. Это сложный клубок противоречий. Американцы обвиняют Иран, что именно это государство стоит за спиной «Хезболлы», которая, в общем, действительно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и является большой головной болью Израиля. Это одна сторона проблемы. Изображать Иран как жертву, которая борется с агрессией США, было бы неверно. С другой стороны, США следовало бы проявить выдержку, что они не делают. Своим выходом из ядерного соглашения Штаты взорвали ситуацию, и уже на этом пытаются делать свою политику. Надеюсь, действия стран не спровоцируют военный конфликт. Хотя там и так уже каждый день что-то летает и взрывается», - добавил он.

Так, в апреле2019 года президент США Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.