Выход Ирана из ядерного договора взорвет отношения США и Европы
Политологи и востоковеды в эфире НСН рассказали, почему Европа не торопится поддерживать антииранские санкции США.
Иран нaмерен повысить обогaщение урaнa нa 5% с 7 июля. Это стaнет ответной мерой нa невыполнение европейскими пaртнерaми обязaтельств по ядерному соглaшению, зaявил советник высшего руководителя стрaны.
«Мы преследуем aбсолютно мирную цель, потому что у нaшей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», — цитируют его Известия.
Напомним, что выход из ядерной сделки Иран объяснил нарушениями договоренностей со стороны Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) решить возникшие проблемы. Тегеран дал этим странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств.
Ранее, в мае 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля. Иран и оставшаяся пятерка стран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход действий США.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН пояснил суть конфликта между его основными участниками.
«Иран в ответ на выход США из ядерной сделки занимается шантажом. Это сложный клубок противоречий. Американцы обвиняют Иран, что именно это государство стоит за спиной «Хезболлы», которая, в общем, действительно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и является большой головной болью Израиля. Это одна сторона проблемы. Изображать Иран как жертву, которая борется с агрессией США, было бы неверно. С другой стороны, США следовало бы проявить выдержку, что они не делают. Своим выходом из ядерного соглашения Штаты взорвали ситуацию, и уже на этом пытаются делать свою политику. Надеюсь, действия стран не спровоцируют военный конфликт. Хотя там и так уже каждый день что-то летает и взрывается», - добавил он.
Так, в апреле2019 года президент США Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.
Востоковед Гумер Исаев заявил в интервью НСН, что считает решение иранской проблемы военным способом возможным для США.
«Хотя Трамп много говорил о выводе американских военнослужащих с Ближнего Востока, сейчас вполне возможен вооруженный конфликт. Не думаю, что это будет атака на Иран, по аналогии с Ираком в 2003 году, но на локальных фронтах в Сирии, Ираке, Йемене могут быть атакованы проиранские группы. Напомню, буквально на днях были диверсии в Эмиратах против саудовских танкеров. Западные агентства уже открыто обвиняют в этом Иран и проиранские силы», - указал эксперт.
После нескольких инцидентов в мае с атакой танкеров в Оманском заливе, о возможном участии в которых США ранее обвиняли Иран, американские СМИ сообщили о возможной отправке на Ближний Восток до 120 тысяч военных США для сдерживания Ирана. Как сообщила газета The New York Times, этот план может быть реализован в случае атаки иранскими вооруженными силами американских военных или ускорением властями Ирана разработки ядерного оружия.
Впрочем, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН назвал публикацию в The New York Times «обычной провокацией Демократической партии».
«Количество американцев, французов, англичан в Сирии, Ираке, Афганистане, насчитывает от нескольких тысяч до нескольких очень небольших десятков тысяч. В данном случае переброска с неизвестно какими целями 120 тысяч человек — это тяжелый бред», — отметил собеседник НСН.
При этом реакция европейских стран на выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе способна ослабить позиции США в Европе и привести к перераспределению политических сил в мире. Об этом заявил политолог Алексей Мухин в интервью НСН.
«США поспешили ввести разнообразные санкции и призвали последовать этому примеру европейские страны. Однако, Европа не торопится следовать за Штатами, потому что рассматривает Иран, как перспективный рынок, на котором работают очень многие европейские компании. Подкладывать им свинью, простите за мой «французский», европейскому руководству совершенно не с руки. По понятным причинам, именно Иран становится камнем преткновения в отношениях между участниками так называемой «Атлантической солидарности». Если американцы будут настаивать на прекращении проекта «Северный поток – 2» и попытаются выдавить европейские компании с иранского рынка, боюсь, позиции США в Европе окажутся под большим вопросом», - рассказал он.
Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН проанализировала ситуацию в Иране.
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