Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области
Мастер-спасатель специализированного отряда по городу Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве указали, что Медиев был настоящим профессионалом, на счету которого «сотни обезвреженных взрывоопасных предметов».
«Он погиб, как настоящий герой... во время очередного боевого выезда сапёр, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента был ранен пиротехник Сергей Иванов, которого госпитализировали.
Ранее в МЧС заявили, что с августа 2024 года пиротехники ведомства обследовали более 200 гектаров территории Курской области и уничтожили более 10 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru