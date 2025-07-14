Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области

Мастер-спасатель специализированного отряда по городу Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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В ведомстве указали, что Медиев был настоящим профессионалом, на счету которого «сотни обезвреженных взрывоопасных предметов».

«Он погиб, как настоящий герой... во время очередного боевого выезда сапёр, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента был ранен пиротехник Сергей Иванов, которого госпитализировали.

Ранее в МЧС заявили, что с августа 2024 года пиротехники ведомства обследовали более 200 гектаров территории Курской области и уничтожили более 10 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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