Трамп заявил о регулярных контактах с Путиным и призвал к окончанию конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает регулярный диалог с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая в том числе пути прекращения боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

По словам американского лидера, его контакты с Путиным проходят в конструктивной и спокойной обстановке. Он подчеркнул, что основным содержанием бесед является поиск путей урегулирования украинского конфликта.

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Трамп также выразил мнение, что Россия располагает значительным экономическим и торговым потенциалом, который, по его словам, мог бы быть использован в мирных целях. Он отметил, что глава российского государства заинтересован в восстановлении национальной экономики.

Отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае эскалации конфликта, Трамп заявил, что нацелен на прекращение боевых действий. Он подчеркнул необходимость добиваться мира, отметив, что продолжающиеся жертвы вызывают серьезную обеспокоенность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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