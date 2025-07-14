Трамп заявил о регулярных контактах с Путиным и призвал к окончанию конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает регулярный диалог с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая в том числе пути прекращения боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

По словам американского лидера, его контакты с Путиным проходят в конструктивной и спокойной обстановке. Он подчеркнул, что основным содержанием бесед является поиск путей урегулирования украинского конфликта.