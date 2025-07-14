Трамп заявил о регулярных контактах с Путиным и призвал к окончанию конфликта
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает регулярный диалог с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая в том числе пути прекращения боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.
По словам американского лидера, его контакты с Путиным проходят в конструктивной и спокойной обстановке. Он подчеркнул, что основным содержанием бесед является поиск путей урегулирования украинского конфликта.
Трамп также выразил мнение, что Россия располагает значительным экономическим и торговым потенциалом, который, по его словам, мог бы быть использован в мирных целях. Он отметил, что глава российского государства заинтересован в восстановлении национальной экономики.
Отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае эскалации конфликта, Трамп заявил, что нацелен на прекращение боевых действий. Он подчеркнул необходимость добиваться мира, отметив, что продолжающиеся жертвы вызывают серьезную обеспокоенность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru