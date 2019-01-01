Сатановский призвал не верить слухам об отправке американских военных на Ближний Восток

По его словам, очевидно, что статья американской газеты — бред и враньё, и раньше за веру такой информации отправляли в тюрьму.

«Почему в российской журналистике принято воспринимать любую чушь, которая печатается западной прессой или идет по электронным средствам массовой информации, как некоторую информацию? Этого я понять не могу. Это, простите, в советские времена называлось “неквалифицированное, некритическое восприятие материала”, а в сталинские времена за это сажали, как за низкопоклонство перед Западом!», — возмутился собеседник НСН.

Отправить 120 тысяч американских военных на Ближний Восток стоит огромных денег, отметил Евгений Сатановский, и президенту Трампу это абсолютно не нужно.

«Даже если эту информацию дал бы какой-то чиновник Пентагона или Госдепартамента. Это всего лишь означало бы, что ребята хотят попугать иранцев. Ничего другого это не означало бы. Количество американцев, французов, англичан в Сирии, Ираке, Афганистане, насчитывает от нескольких тысяч до нескольких очень небольших десятков тысяч. В данном случае переброска с неизвестно какими целями 120 тысяч человек — это тяжелый бред. В этой ситуации можно только порекомендовать редакции The New York Times делать это за свой счет, и желательно за счет ее владельцев. Тогда тема вообще исчезнет со страниц. Это либо какая-то дезинформация ребят из команды Трампа, которую съели дураки-журналисты The New York Times, либо это провокация журналистов The New York Times, направленная на дискредитацию команды Трампа. И в том, и в другом случае, нам-то какая разница, как они там внутри себя дурью маются?», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Иран прекратит выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент страны Хасан Роухани уточнил, что Тегеран больше не считает необходимым выполнять требования, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Это стало ответом Ирана Соединенные Штатам, которые ранее заявили о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

