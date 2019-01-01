Сатановский призвал не верить слухам об отправке американских военных на Ближний Восток
Президент Института Ближнего Востока в интервью НСН назвал откровенным бредом публикацию NYT.
США могут отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных для сдерживания Ирана, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации. Издание сообщает, что такой план в четверг, 9 мая представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Отмечается, что это может быть реализован в случае атаки иранскими вооруженными силами американских военных или ускорением властями Ирана разработки ядерного оружия. При этом одним из авторов инициативы называется советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил в интервью НСН, что нет никаких оснований верить информации, предоставленной газетой The New York Times. По словам эксперта, эта статья либо направлена на дискредитацию команды Трампа, либо на дезинформацию общественности.
«Нормальная обычная провокация Демократической партии и газеты The New York Times, которая в принципе специализируется на провокациях. Неважно, направлены они против республиканцев, против Израиля, против России. The New York Times — это газета, относящаяся к категории fake news (англ. вымышленные новости - прим.НСН), несмотря на то, что интеллектуальная демократическая леволиберальная элита ее крайне любит. Таких газет довольно много. Это и британская The Guardian, израильская Haaratz. Это такой маркер, что когда ты видишь, что напечатала The New York Times, надо попытаться понять, зачем они это сделали. Обычная спекуляция», — заявил Евгений Сатановский.
По его словам, очевидно, что статья американской газеты — бред и враньё, и раньше за веру такой информации отправляли в тюрьму.
«Почему в российской журналистике принято воспринимать любую чушь, которая печатается западной прессой или идет по электронным средствам массовой информации, как некоторую информацию? Этого я понять не могу. Это, простите, в советские времена называлось “неквалифицированное, некритическое восприятие материала”, а в сталинские времена за это сажали, как за низкопоклонство перед Западом!», — возмутился собеседник НСН.
Отправить 120 тысяч американских военных на Ближний Восток стоит огромных денег, отметил Евгений Сатановский, и президенту Трампу это абсолютно не нужно.
«Даже если эту информацию дал бы какой-то чиновник Пентагона или Госдепартамента. Это всего лишь означало бы, что ребята хотят попугать иранцев. Ничего другого это не означало бы. Количество американцев, французов, англичан в Сирии, Ираке, Афганистане, насчитывает от нескольких тысяч до нескольких очень небольших десятков тысяч. В данном случае переброска с неизвестно какими целями 120 тысяч человек — это тяжелый бред. В этой ситуации можно только порекомендовать редакции The New York Times делать это за свой счет, и желательно за счет ее владельцев. Тогда тема вообще исчезнет со страниц. Это либо какая-то дезинформация ребят из команды Трампа, которую съели дураки-журналисты The New York Times, либо это провокация журналистов The New York Times, направленная на дискредитацию команды Трампа. И в том, и в другом случае, нам-то какая разница, как они там внутри себя дурью маются?», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Иран прекратит выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент страны Хасан Роухани уточнил, что Тегеран больше не считает необходимым выполнять требования, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Это стало ответом Ирана Соединенные Штатам, которые ранее заявили о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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