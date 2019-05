Сатановский призвал не верить слухам об отправке американских военных на Ближний Восток

США могут отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных для сдерживания Ирана, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации. Издание сообщает, что такой план в четверг, 9 мая представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Отмечается, что это может быть реализован в случае атаки иранскими вооруженными силами американских военных или ускорением властями Ирана разработки ядерного оружия. При этом одним из авторов инициативы называется советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил в интервью НСН, что нет никаких оснований верить информации, предоставленной газетой The New York Times. По словам эксперта, эта статья либо направлена на дискредитацию команды Трампа, либо на дезинформацию общественности.

«Нормальная обычная провокация Демократической партии и газеты The New York Times, которая в принципе специализируется на провокациях. Неважно, направлены они против республиканцев, против Израиля, против России. The New York Times — это газета, относящаяся к категории fake news (англ. вымышленные новости - прим.НСН), несмотря на то, что интеллектуальная демократическая леволиберальная элита ее крайне любит. Таких газет довольно много. Это и британская The Guardian, израильская Haaratz. Это такой маркер, что когда ты видишь, что напечатала The New York Times, надо попытаться понять, зачем они это сделали. Обычная спекуляция», — заявил Евгений Сатановский.