Востоковед: Демарш Ирана обострит конфликты в Сирии и Йемене

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке. Речь идет о хранении запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Соответствующие письма были направлены пяти странам-участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а именно Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России, сообщает Reuters. Им дается 60 дней на то, чтобы выполнить все обязательства по обеспечению интересов Тегерана, в том числе в банковской и нефтяной сферах. В противном случае Иран приостановит модернизацию реактора в Араке и откажется от ограничений в уровне обогащения урана, заявил Высший совет национальной безопасности страны.

При этом президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что такой шаг не является выходом страны из СВПД, но отметил, что Тегеран в течение года после демарша Соединенных Штатов соблюдал свои обязательства по соглашению, однако больше не считает себя обязанным это делать.

Востоковед Гумер Исаев рассказал НСН, почему Тегеран пошел на такой шаг и как дальше будут развиваться отношения Ирана с Соединенными Штатами.

«Администрация Трампа устами, в том числе его советника Болтона, одного из наиболее яростных противников Ирана, на протяжении последних месяцев и, может быть, даже всего периода президентства Трампа, довольно агрессивно выражает и предпринимает шаги против Ирана. Я думаю, что Иран в условиях этого прессинга также пытается реагировать. Поэтому здесь все пока идет к тому, что мы можем стать свидетелями достаточно серьезной эскалации, рядом с которой эти заявления о выходах из сделок покажутся цветочками», — предупредил востоковед.