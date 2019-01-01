Востоковед: Демарш Ирана обострит конфликты в Сирии и Йемене
Гумер Исаев рассказал НСН, почему Тегеран решил приостановить выполнение части обязательств по ядерной сделке.
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке. Речь идет о хранении запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Соответствующие письма были направлены пяти странам-участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а именно Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России, сообщает Reuters. Им дается 60 дней на то, чтобы выполнить все обязательства по обеспечению интересов Тегерана, в том числе в банковской и нефтяной сферах. В противном случае Иран приостановит модернизацию реактора в Араке и откажется от ограничений в уровне обогащения урана, заявил Высший совет национальной безопасности страны.
При этом президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что такой шаг не является выходом страны из СВПД, но отметил, что Тегеран в течение года после демарша Соединенных Штатов соблюдал свои обязательства по соглашению, однако больше не считает себя обязанным это делать.
Востоковед Гумер Исаев рассказал НСН, почему Тегеран пошел на такой шаг и как дальше будут развиваться отношения Ирана с Соединенными Штатами.
«Администрация Трампа устами, в том числе его советника Болтона, одного из наиболее яростных противников Ирана, на протяжении последних месяцев и, может быть, даже всего периода президентства Трампа, довольно агрессивно выражает и предпринимает шаги против Ирана. Я думаю, что Иран в условиях этого прессинга также пытается реагировать. Поэтому здесь все пока идет к тому, что мы можем стать свидетелями достаточно серьезной эскалации, рядом с которой эти заявления о выходах из сделок покажутся цветочками», — предупредил востоковед.
Собеседник НСН добавил, что, скорее всего, обострение произойдет не на иранской земле, а в близлежащих территориях, где присутствуют проиранские силы.
«Не хотелось бы, конечно, прогнозировать или ожидать каких-то действий военного характера, но пока риторика достаточно агрессивная и можно сказать беспрецедентная. У США с одной стороны, по последнему заявлению Болтона, нет намерений вступать в прямое столкновение с Ираном, но было заявлено достаточно очевидно, что США будут не только препятствовать угрозе американским союзникам со стороны Ирана, но и со стороны различных прокси, которые действуют в частях Ближнего Востока. Достаточно агрессивные действия могут быть по отношению к этим вторичным фронтам, на которых Иран борется за свое господство в регионе. А это Ирак, Сирия, Йемен. До прямого военного столкновения между США и Ираном или бомбардировки Ирана, я думаю, мы не дойдем в нынешний период, но на локальных фронтах будет обострение, и оно уже потихонечку набирает ход», — предупредил Гумер Исаев.
Напомним, что 8 мая 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД и восстановлении санкций против Ирана, в том числе вторичных. Оставшаяся пятерка стран-участников договорилась с Тегераном о разработке финансового механизма для расчетов в обход американских санкций.
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