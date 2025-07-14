«Он одурачил многих. Меня — нет»: Трамп рассказал о беседах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина «жестким человеком», чья линия поведения на протяжении многих лет подтверждает этот образ. Об этом он сообщил в Овальном кабинете Белого дома во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, российский лидер сумел в свое время ввести в заблуждение таких президентов США, как Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден, однако ввести его самого в заблуждение «Путину не удалось». Американский лидер также отметил, что несмотря на конструктивный характер личных бесед с Путиным, они не приводят к снижению напряженности на линии фронта.

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Он рассказал, что часто обсуждает с российским президентом возможные пути завершения конфликта, однако сразу после таких разговоров боевые действия продолжаются. По его словам, это заставляет усомниться в эффективности одних лишь переговоров и делает очевидной необходимость конкретных шагов.

Трамп выразил надежду, что российская сторона осознает необходимость перехода к реальным действиям, добавив при этом, что уважает Россию как крупную державу с большим потенциалом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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