Трамп: США намерены передать Украине 17 комплексов Patriot

Новые поставки американского оружия Украине будут включать в том числе ЗРК Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что несколько из комплексов будут отправлены Киеву в ближайшие дни.

Также глава Белого дома указал, что рассматривается возможность передачи Украине 17 Patriot, уточнив, что некоторые из них будут переданы странами НАТО, в США затем восполнят их арсеналы.

Ранее Трамп заявил, что намерен ввести в отношении Москвы и её торговых партнёров «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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