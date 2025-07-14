Трамп: США намерены передать Украине 17 комплексов Patriot
Новые поставки американского оружия Украине будут включать в том числе ЗРК Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что несколько из комплексов будут отправлены Киеву в ближайшие дни.
Также глава Белого дома указал, что рассматривается возможность передачи Украине 17 Patriot, уточнив, что некоторые из них будут переданы странами НАТО, в США затем восполнят их арсеналы.
Ранее Трамп заявил, что намерен ввести в отношении Москвы и её торговых партнёров «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru