Трамп: США намерены передать Украине 17 комплексов Patriot

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что несколько из комплексов будут отправлены Киеву в ближайшие дни.

Также глава Белого дома указал, что рассматривается возможность передачи Украине 17 Patriot, уточнив, что некоторые из них будут переданы странами НАТО, в США затем восполнят их арсеналы.

Ранее Трамп заявил, что намерен ввести в отношении Москвы и её торговых партнёров «очень жёсткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».