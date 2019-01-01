Шантаж в ответ на несдержанность. В РАН оценили перемены в отношениях Ирана и США

«Иран в ответ на выход США из ядерной сделки занимается шантажом. Это сложный клубок противоречий. Америка обвиняет Иран не только в том, что они скрывают там свои потенциалы, но и в том, что Иран поддерживает терроризм, в частности, организацию "Хезболла", которая, в общем, действительно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и является большой головной болью Израиля. Недавние обстрелы – как раз свидетельство всему этому. Во всем этом американцы обвиняют Иран, что именно это государство стоит за спиной "Хезболлы". Это одна сторона проблемы. Изображать Иран как жертву, которая борется с агрессией США, было бы неверно. С другой стороны, США следовало бы проявить выдержку, что они не делают. Это тонкая ткань, по которой надо двигаться очень осторожно. А своим выходом из ядерного соглашения Штаты взорвали ситуацию, и уже на этом пытаются делать свою политику. Надеюсь, действия стран не спровоцируют военный конфликт. Хотя там и так уже каждый день что-то летает и взрывается», - добавил он.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля. Иран и оставшаяся пятерка стран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход действий США.

