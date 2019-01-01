Мухин: Диалог между США и Россией налажен, но продуктивен ли?
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Разговор Путина и Помпео охарактеризовали, как «предметный»
Владимир Путин и Майк Помпео провели неплохой предметный разговор. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что беседа продолжалась 1,5 часа и в купе с предыдущим телефонным контактом с президентом США Дональдом Трампом, она дала неплохой синергетический эффект.
Алексей Мухин: «Здесь я не разделю оптимизм Юрия Ушакова. Да, действительно, диалог восстановлен. Но является ли он предметным – большой вопрос. Судя по всему, речь идет лишь о взаимном «ощупывании», как говорят сейчас российские эксперты. Приведет ли это «ощупывание» к серьезным и продуктивным совместным проектам, и уведет ли оно отношения Москва и Вашингтона от взаимной устной конфронтации - тоже большой вопрос», - отметил Алексей Мухин в беседе с НСН.
Иран официально приостановил выполнение обязательств по ядерной сделке
Иран официально приостановил выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Иран проинформировал остальных стран-участников соглашения о своем решении 8 мая. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что такой шаг не является выходом страны из СВПД, но отметил, что Тегеран в течение года после демарша Соединенных Штатов соблюдал свои обязательства по соглашению, однако больше не считает себя обязанным это делать.
Алексей Мухин: «Эта новость вызвала большой резонанс в западных СМИ и западном истеблишменте. США поспешили ввести разнообразные санкции и призвали последовать этому примеру европейские страны. Однако, Европа не торопится следовать за Штатами, потому что рассматривает Иран, как перспективный рынок, на котором работают очень многие европейские компании. Подкладывать им свинью, простите за мой «французский», европейскому руководству совершенно не с руки. По понятным причинам, именно Иран становится камнем преткновения в отношениях между участниками так называемой «Атлантической солидарности». Если американцы будут настаивать на прекращении проекта «Северный поток – 2» и попытаются выдавить европейские компании с иранского рынка, боюсь, позиции США в Европе окажутся под большим вопросом», - рассказал он НСН.
В США рассказали о недоброжелателях Трампа среди окружения Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен людьми, выступавшими против избрания Дональда Трампа президентом США, и ему стоило бы от них избавиться. Такое заявление сделал личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.
Алексей Мухин: «По сути, речь идет об очень интересном повороте в отношениях между руководством США и Украины. Если Владимир Зеленский пойдет на поводу и выполнит завуалированную просьбу убрать людей, выступавших против избрания Трампа президентом, то окажется в еще более коварной ловушке, чем та, в которую попал Петр Порошенко. Он потеряет даже признаки суверенности, о которой сейчас в отношении Украины и так говорить весьма затруднительно. Полагаю, что Владимир Зеленский не последует совету личного адвоката Дональда Трампа и изберет более сложную игру с Соединёнными Штатами Америки», - резюмировал Алексей Мухин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.