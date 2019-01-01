Мухин: Диалог между США и Россией налажен, но продуктивен ли?

Алексей Мухин: «Эта новость вызвала большой резонанс в западных СМИ и западном истеблишменте. США поспешили ввести разнообразные санкции и призвали последовать этому примеру европейские страны. Однако, Европа не торопится следовать за Штатами, потому что рассматривает Иран, как перспективный рынок, на котором работают очень многие европейские компании. Подкладывать им свинью, простите за мой «французский», европейскому руководству совершенно не с руки. По понятным причинам, именно Иран становится камнем преткновения в отношениях между участниками так называемой «Атлантической солидарности». Если американцы будут настаивать на прекращении проекта «Северный поток – 2» и попытаются выдавить европейские компании с иранского рынка, боюсь, позиции США в Европе окажутся под большим вопросом», - рассказал он НСН.

