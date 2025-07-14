В Госдуме заявили, что новые санкции США ударят по самим Штатам
Введение новых американских санкций против России может обернуться негативными последствиями в первую очередь для самих Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru, комментируя планы Вашингтона расширить тарифное давление.
По его словам, президент США Дональд Трамп ведет одновременные торговые споры с целым рядом стран, включая Китай, Японию и Евросоюз. Арефьев подчеркнул, что Вашингтон собирается ввести 30-процентные пошлины даже в отношении союзников, что, по его мнению, уже выходит за рамки допустимого.
Парламентарий отметил, что Россия вряд ли сможет симметрично ответить на возможные тарифные меры, поскольку уже прекратила большинство поставок в США, включая титан и алюминий. Однако, как указал Арефьев, объемы торговли между двумя странами остаются крайне низкими, поэтому экономический ущерб для Москвы будет незначительным.
Он добавил, что подобные ограничения могли бы нанести серьезный удар по России в начале конфликта, но сейчас их воздействие выглядит ограниченным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru