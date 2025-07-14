В Госдуме заявили, что новые санкции США ударят по самим Штатам

Введение новых американских санкций против России может обернуться негативными последствиями в первую очередь для самих Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru, комментируя планы Вашингтона расширить тарифное давление.

По его словам, президент США Дональд Трамп ведет одновременные торговые споры с целым рядом стран, включая Китай, Японию и Евросоюз. Арефьев подчеркнул, что Вашингтон собирается ввести 30-процентные пошлины даже в отношении союзников, что, по его мнению, уже выходит за рамки допустимого.

Глава Минфина США предупредил торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа

Парламентарий отметил, что Россия вряд ли сможет симметрично ответить на возможные тарифные меры, поскольку уже прекратила большинство поставок в США, включая титан и алюминий. Однако, как указал Арефьев, объемы торговли между двумя странами остаются крайне низкими, поэтому экономический ущерб для Москвы будет незначительным.

Он добавил, что подобные ограничения могли бы нанести серьезный удар по России в начале конфликта, но сейчас их воздействие выглядит ограниченным, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:СанкцииРоссияСШАГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры