В Госдуме заявили, что новые санкции США ударят по самим Штатам

Введение новых американских санкций против России может обернуться негативными последствиями в первую очередь для самих Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru, комментируя планы Вашингтона расширить тарифное давление.

По его словам, президент США Дональд Трамп ведет одновременные торговые споры с целым рядом стран, включая Китай, Японию и Евросоюз. Арефьев подчеркнул, что Вашингтон собирается ввести 30-процентные пошлины даже в отношении союзников, что, по его мнению, уже выходит за рамки допустимого.