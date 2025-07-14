«Недоступная роскошь»: Почему депутаты хотят усложнить получение семейной ипотеки
Власти хотят снизить число заявок на льготную ипотеку, объяснил НСН Дмитрий Ракута.
Запрет на получение ипотеки не по региону прописки приведет к тому, что она станет роскошью, а число выданных кредитов уменьшится. Именно этого добиваются депутаты, рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.
Запрет на семейную ипотеку не по месту прописки недопустим, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее с инициативой выдавать кредит только в регионе регистрации выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ракута отметил, что у новой инициативы есть рациональное зерно.
«Я объясняю эту ситуацию тем, что хотят выдавать меньше кредитов населению. Новый закон усложнит жизнь людям, которые хотят купить квартиру для детей или планируют переезд. Многие используют ипотеку в Московском регионе в инвестиционных целях, поэтому такое предложение появилось в Госдуме. Но добиться желаемого можно и по-другому — изменить условия самой программы, например, ввести ограничения на покупку в зависимости от объема квадратных метров — прописать минимум 55, размер нормальной двухкомнатной квартиры, такая площадь не интересна инвесторам. В Москве также необходимо увеличить сумму кредита, так как за 12 миллионов такую недвижимость в столице не купишь. При нынешних ценах — это максимум однокомнатная квартира в неплохом районе», — подчеркнул он.
Ракута добавил, что новый закон не принесет ничего хорошего, и его будут пытаться обходить.
«Тут нельзя сделать всем хорошо, потому что разные бывают жизненные ситуации, но сначала придется решать вопрос с пропиской, а только потом переезжать. Уже вырисовываются новые схемы обхода этого закона — например, прописаться у друзей, знакомых или за деньги. Этот проект не отсечет инвесторов, но усложнит жизнь простым людям, если не будет ограничения по квадратуре. К тому же у нас не так много новостроек в регионах, с объемом жилья там сильно хуже. Все идет к тому, что льготные ипотеки станут роскошью. Но, если застройщики начнут жаловаться, то могут придумать новые программы или послабления, все еще будет зависеть от внутренней политики и экономики», — заключил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире НСН предрекла провал законопроекту о списании ипотеки многодетным семьям.
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