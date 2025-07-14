«Недоступная роскошь»: Почему депутаты хотят усложнить получение семейной ипотеки

Власти хотят снизить число заявок на льготную ипотеку, объяснил НСН Дмитрий Ракута.

Запрет на получение ипотеки не по региону прописки приведет к тому, что она станет роскошью, а число выданных кредитов уменьшится. Именно этого добиваются депутаты, рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.

Запрет на семейную ипотеку не по месту прописки недопустим, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее с инициативой выдавать кредит только в регионе регистрации выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ракута отметил, что у новой инициативы есть рациональное зерно.

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«Я объясняю эту ситуацию тем, что хотят выдавать меньше кредитов населению. Новый закон усложнит жизнь людям, которые хотят купить квартиру для детей или планируют переезд. Многие используют ипотеку в Московском регионе в инвестиционных целях, поэтому такое предложение появилось в Госдуме. Но добиться желаемого можно и по-другому — изменить условия самой программы, например, ввести ограничения на покупку в зависимости от объема квадратных метров — прописать минимум 55, размер нормальной двухкомнатной квартиры, такая площадь не интересна инвесторам. В Москве также необходимо увеличить сумму кредита, так как за 12 миллионов такую недвижимость в столице не купишь. При нынешних ценах — это максимум однокомнатная квартира в неплохом районе», — подчеркнул он.
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Ракута добавил, что новый закон не принесет ничего хорошего, и его будут пытаться обходить.

«Тут нельзя сделать всем хорошо, потому что разные бывают жизненные ситуации, но сначала придется решать вопрос с пропиской, а только потом переезжать. Уже вырисовываются новые схемы обхода этого закона — например, прописаться у друзей, знакомых или за деньги. Этот проект не отсечет инвесторов, но усложнит жизнь простым людям, если не будет ограничения по квадратуре. К тому же у нас не так много новостроек в регионах, с объемом жилья там сильно хуже. Все идет к тому, что льготные ипотеки станут роскошью. Но, если застройщики начнут жаловаться, то могут придумать новые программы или послабления, все еще будет зависеть от внутренней политики и экономики», — заключил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире НСН предрекла провал законопроекту о списании ипотеки многодетным семьям.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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