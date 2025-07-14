Запрет на получение ипотеки не по региону прописки приведет к тому, что она станет роскошью, а число выданных кредитов уменьшится. Именно этого добиваются депутаты, рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.

Запрет на семейную ипотеку не по месту прописки недопустим, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее с инициативой выдавать кредит только в регионе регистрации выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ракута отметил, что у новой инициативы есть рациональное зерно.