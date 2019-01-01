Востоковед: Отношения между США и Ираном могут взорваться в любой момент

В связи с ситуацией в Иране США направляют дополнительно тысячу военных на Ближний Восток. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил эту отправку и заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном, сообщает Financial Times.

Арабист Марианна Беленькая объяснила в эфире НСН, как решение США обострит и без того напряженные отношения с Ираном.

«Ситуация и без того обострена, но отправка дополнительных военных не означает начало войны. США не заинтересованы в прямом и открытом противостоянии с Ираном. Это – демонстрационный жест. Ситуация накалена: за одними угрозами следуют другие угрозы, до сих пор не понятно , кто стоит за двумя инцидентами с танкерами в Оманском заливе, которые были в середине мая и на прошлой неделе. Ситуация не простая, она может, действительно, «взорваться», для этого достаточно одного случайного инцидента», - прокомментировала она.

Также Марианна Беленькая предположила, как Иран отреагирует на отправку дополнительной тысячи американских военных. «Может быть демонстрация силы. Это могут быть и испытания нового оружия, и какой-нибудь парад, и громкие заявления. Все что угодно», - рассказала она.

Ранее США обвинили Иран в нападении на норвежские танкеры в Оманском заливе 13 июня. Американские военные представили доказательства причастности иранских силовиков к подрывам нефтяных танкеров. Тегеран отрицает свою причастность и называет американские обвинения беспочвенными.

