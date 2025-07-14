Трамп: НАТО закупит у США оружие на миллиарды для помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная помощь Украине через НАТО обойдется в несколько миллиардов долларов. По его словам, финансировать поставки будет сам альянс, возмещая Вашингтону полную стоимость вооружений.
На пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что договоренность с союзниками была достигнута на недавнем саммите. В рамках соглашения США поставляют вооружение блоку, а тот берет на себя оплату и последующее распределение техники, включая передачу Украине.
По словам Трампа, речь идет о крупной сделке, охватывающей как сами поставки, так и обслуживание военной техники. Он подчеркнул, что передача вооружений будет происходить в ускоренном порядке.
Американский лидер ранее уже заявлял, что США не намерены единолично нести финансовое бремя поддержки Киева и ожидают от союзников по НАТО более активного участия в военной помощи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Он одурачил многих. Меня — нет»: Трамп рассказал о беседах с Путиным
- Трамп: НАТО закупит у США оружие на миллиарды для помощи Украине
- Трамп заявил о регулярных контактах с Путиным и призвал к окончанию конфликта
- Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области
- «Недоступная роскошь»: Почему депутаты хотят усложнить получение семейной ипотеки
- Трамп: США намерены передать Украине 17 комплексов Patriot
- Александра Митту похоронят 17 июля
- В Госдуме отказались обязывать магазины раскрывать наценку на продукты
- Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»
- Лошади испортили парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru