Трамп: НАТО закупит у США оружие на миллиарды для помощи Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная помощь Украине через НАТО обойдется в несколько миллиардов долларов. По его словам, финансировать поставки будет сам альянс, возмещая Вашингтону полную стоимость вооружений.

На пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что договоренность с союзниками была достигнута на недавнем саммите. В рамках соглашения США поставляют вооружение блоку, а тот берет на себя оплату и последующее распределение техники, включая передачу Украине.