Трамп: НАТО закупит у США оружие на миллиарды для помощи Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная помощь Украине через НАТО обойдется в несколько миллиардов долларов. По его словам, финансировать поставки будет сам альянс, возмещая Вашингтону полную стоимость вооружений.

На пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что договоренность с союзниками была достигнута на недавнем саммите. В рамках соглашения США поставляют вооружение блоку, а тот берет на себя оплату и последующее распределение техники, включая передачу Украине.

Кремль прокомментировал поставки вооружений из США на Украину

По словам Трампа, речь идет о крупной сделке, охватывающей как сами поставки, так и обслуживание военной техники. Он подчеркнул, что передача вооружений будет происходить в ускоренном порядке.

Американский лидер ранее уже заявлял, что США не намерены единолично нести финансовое бремя поддержки Киева и ожидают от союзников по НАТО более активного участия в военной помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеУкраинаНАТОДональд Трамп

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