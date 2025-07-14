В Госдуме отказались обязывать магазины раскрывать наценку на продукты
В России работает целый ряд мер регулирования цен по продуктам, которые считаются социально значимыми, включая НДС в 0% и субсидии для производителей.
Закон, обязывающий розничные сети указывать наценку на социально значимые товары, распространит нелегальные схемы, но не снизит цены на продукты, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Минпромторг и Минэкономики не поддержали внесенные в Госдуму депутатами заксобрания Санкт-Петербурга поправки к закону о торговле, обязывающие розничные сети указывать в ценниках наценку на социально значимые товары. Законодатели мотивировали свое предложение тем, что за ценообразованием социально важных товаров, в число которых входят мясо, яйца, молоко, подсолнечное и сливочное масло, сахар, соль, гречка и другие, нужен общественный контроль, пишет «Коммерсант». Кирьянов объяснил, почему предложение не прошло.
«Чем проще инициатива, тем меньше она годна к употреблению. В реальности этого достичь невозможно. У нас работает целый ряд мер регулирования по продуктам, которые считаются социально значимыми. У нас различные ставки НДС (0%, 10%) для продуктов, которые важны для людей. В этом смысле избыточное регулирование не приведет к реальному снижению цен. Поэтому такой законопроект вряд ли имеет право на существование», - объяснил депутат.
По его словам, это привело бы к схемам, где действуют фирмы-прокладки для «понижения» цен.
«Мы боремся за обеление экономики, чтобы не было схем высокой наценки. Данный законопроект порождает схему, когда будут действовать фирмы-прокладки, обеспечивающие минимальную наценку со стороны продавца. Это то, что мы не хотим получить. В таком случае мы просто порождаем некую правовую неопределенность, которая позволит некоторым продавцам и производителям использовать схемы на грани легальности», - пояснил он.
Кирьянов подчеркнул, что жесткого регулирования цен быть не может.
«В целом к жесткому регулированию цен мы не придем, пока живем в рыночной экономике. Мы не пытаемся ввести государственный план, мы помним, что это привело в СССР к продуктовому кризису и гиперинфляции. Все ключевые моменты мы мониторим, идут понятные коррекции. Есть механизм субсидий производителей, когда государство помогает. Это позволяет сдерживать цены на ключевые продукты», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что морковь и свекла рекордно подорожали среди всех овощей с начала года. Их стоимость по состоянию на 7 июля выросла на 62,6 и 62,4% соответственно, в то время как, например, картофеля — на 48,47%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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