«Чем проще инициатива, тем меньше она годна к употреблению. В реальности этого достичь невозможно. У нас работает целый ряд мер регулирования по продуктам, которые считаются социально значимыми. У нас различные ставки НДС (0%, 10%) для продуктов, которые важны для людей. В этом смысле избыточное регулирование не приведет к реальному снижению цен. Поэтому такой законопроект вряд ли имеет право на существование», - объяснил депутат.

По его словам, это привело бы к схемам, где действуют фирмы-прокладки для «понижения» цен.

«Мы боремся за обеление экономики, чтобы не было схем высокой наценки. Данный законопроект порождает схему, когда будут действовать фирмы-прокладки, обеспечивающие минимальную наценку со стороны продавца. Это то, что мы не хотим получить. В таком случае мы просто порождаем некую правовую неопределенность, которая позволит некоторым продавцам и производителям использовать схемы на грани легальности», - пояснил он.

Кирьянов подчеркнул, что жесткого регулирования цен быть не может.

«В целом к жесткому регулированию цен мы не придем, пока живем в рыночной экономике. Мы не пытаемся ввести государственный план, мы помним, что это привело в СССР к продуктовому кризису и гиперинфляции. Все ключевые моменты мы мониторим, идут понятные коррекции. Есть механизм субсидий производителей, когда государство помогает. Это позволяет сдерживать цены на ключевые продукты», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что морковь и свекла рекордно подорожали среди всех овощей с начала года. Их стоимость по состоянию на 7 июля выросла на 62,6 и 62,4% соответственно, в то время как, например, картофеля — на 48,47%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

