Востоковед: До прямого вторжения США в Иран не дойдет

«Ситуация вокруг Ирана явно нагнетается в последние месяцы. Это случилось, еще когда Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки». А в последние месяцы и даже недели риторика все более агрессивная. Хотя Трамп много говорил о выводе американских военнослужащих с Ближнего Востока, сейчас вполне возможна вооруженный конфликт. Не думаю, что это будет атака на Иран, по аналогии с Ираком в 2003 году, но на локальных фронтах в Сирии, Ираке, Йемене могут быть атакованы проиранские группы. Напомню, буквально на днях были диверсии в Эмиратах против саудовских танкеров. Западные агентства уже открыто обвиняют в этом Иран и проиранские силы», - указал он.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Также Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.