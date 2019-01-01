В мире

Востоковед: До прямого вторжения США в Иран не дойдет

14 мая17:00
Георгий Гагарин

Востоковед рассказал НСН, почему считает вероятной отправку американских солдат на Ближний Восток.



США могут отправить в страны Ближнего Востока еще 120 тыс. военных. Как пишет The New York Times, это требуется для сдерживания Ирана, однако о непосредственном вторжении на территорию Исламской республики речь не идет.

Востоковед Гумер Исаев рассказал НСН, почему считает такой сценарий вероятным.

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«Ситуация вокруг Ирана явно нагнетается в последние месяцы. Это случилось, еще когда Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки». А в последние месяцы и даже недели риторика все более агрессивная. Хотя Трамп много говорил о выводе американских военнослужащих с Ближнего Востока, сейчас вполне возможна вооруженный конфликт. Не думаю, что это будет атака на Иран, по аналогии с Ираком в 2003 году, но на локальных фронтах в Сирии, Ираке, Йемене могут быть атакованы проиранские группы. Напомню, буквально на днях были диверсии в Эмиратах против саудовских танкеров. Западные агентства уже открыто обвиняют в этом Иран и проиранские силы», - указал он.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Также Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.

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