Александра Митту похоронят 17 июля
14 июля 202518:39
Похороны кинорежиссёра Александра Митты состоятся 17 июля. Об этом РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов.
Он добавил, что Митта будет похоронен рядом с женой, актрисой Лилией Майоровой, которую он пережил на три года.
Ранее сын кинематографиста Евгений Митта заявил, что его отец, кинорежиссёр, сценарист и актёр Александр Митта умер 14 июля в возрасте 92 лет.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший заявил «Радиоточке НСН», что Митта был «одним из титанов нашего кинематографа, которых осталось очень мало».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru