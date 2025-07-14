Александра Митту похоронят 17 июля

Похороны кинорежиссёра Александра Митты состоятся 17 июля. Об этом РИА Новости заявил его помощник Геннадий Иванов.

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Он добавил, что Митта будет похоронен рядом с женой, актрисой Лилией Майоровой, которую он пережил на три года.

Ранее сын кинематографиста Евгений Митта заявил, что его отец, кинорежиссёр, сценарист и актёр Александр Митта умер 14 июля в возрасте 92 лет.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший заявил «Радиоточке НСН», что Митта был «одним из титанов нашего кинематографа, которых осталось очень мало».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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