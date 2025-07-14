В Госдуме усомнились в эффективности пошлин США против России

Введение 100-процентных пошлин против России и ее партнеров в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине ударит по американской экономике, а не по российской. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, объемы торговли между Москвой и Вашингтоном остаются крайне низкими и составляют около 8 миллиардов долларов в год, а значит, потенциальные тарифные меры не окажут серьезного влияния на экономику России. При этом он напомнил, что США продолжают закупать у России стратегически важные ресурсы, включая уран, титан и палладий, и рост цен на эти материалы скорее отразится на американской стороне.

В Госдуме заявили, что новые санкции США ударят по самим Штатам

Комментируя намерение Вашингтона продолжать поставки вооружений Киеву, Журавлев заявил, что это стало устойчивой и предсказуемой линией политики. По его мнению, заявления о возможном прекращении помощи, критика украинского руководства или аудиты ранее переданного вооружения не более чем прикрытие, за которым скрывается неизменный курс США на противостояние с Россией.

Он добавил, что рассчитывать на иные решения со стороны страны, официально обозначающей Россию как противника, было бы наивно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СанкцииСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры