В Госдуме усомнились в эффективности пошлин США против России

Введение 100-процентных пошлин против России и ее партнеров в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине ударит по американской экономике, а не по российской. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, объемы торговли между Москвой и Вашингтоном остаются крайне низкими и составляют около 8 миллиардов долларов в год, а значит, потенциальные тарифные меры не окажут серьезного влияния на экономику России. При этом он напомнил, что США продолжают закупать у России стратегически важные ресурсы, включая уран, титан и палладий, и рост цен на эти материалы скорее отразится на американской стороне.