Выгребли все! Вооружение Запада рискует не доехать на Украину

ТЕХНИКА ДОЕДЕТ?

Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на источник.

«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — заявил американский чиновник на условиях анонимности.

Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, располагаются в Польше, Словакии и Румынии. В публикации отмечается, что эти пути могут быть заблокированы из-за перегруженности, поэтому велики шансы, что вооружения просто застрянут на границе.

«Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов», — говорится в статье.

При этом, по словам источника издания, нехватка боеприпасов также стала серьезной проблемой, поэтому страны НАТО пытаются срочно нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины и пополнить собственные запасы.