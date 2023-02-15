Выгребли все! Вооружение Запада рискует не доехать на Украину
Обещанная западная техника не сможет доехать до Украины единовременно из-за логистических проблем, Германия и Великобритания начали сомневаться в целесообразности ее отправки Киеву, между тем Россия грозит жестким ответом на поставки.
Страны Запада понимают, что не смогут сразу поставить всю обещанную технику и вооружение Украине из-за логистических проблем. Между тем Украина испытывает серьезный дефицит боеприпасов и просит союзников усилить помощь. На этом фоне эксперты уверяют, что НАТО не в силах поставлять еще больше боеприпасов Украине, так как военно-промышленный комплекс альянса не был рассчитан на такой интенсивный расход снарядов.
ТЕХНИКА ДОЕДЕТ?
Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на источник.
«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — заявил американский чиновник на условиях анонимности.
Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, располагаются в Польше, Словакии и Румынии. В публикации отмечается, что эти пути могут быть заблокированы из-за перегруженности, поэтому велики шансы, что вооружения просто застрянут на границе.
«Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов», — говорится в статье.
При этом, по словам источника издания, нехватка боеприпасов также стала серьезной проблемой, поэтому страны НАТО пытаются срочно нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины и пополнить собственные запасы.
Так, Украина испытывает серьезные проблемы с запасом вооружений. Военный эксперт Алексей Леонков 15 февраля заявил, что НАТО не может поставлять еще больше боеприпасов Украине, потому что его военно-промышленный комплекс (ВПК) не был рассчитан на такой интенсивный расход снарядов.
«На Украине Запад неожиданно для себя столкнулся с тем, что в день уходит не сотня снарядов, а тысячи и десятки тысяч. А весь военно-промышленный комплекс стран НАТО производит примерно 350 тысяч снарядов в год. Запад выгреб все, что было на складах и на производствах, а перенастроить ВПК за такое короткое время не смог», — сказал он в разговоре с «Известиями».
В свою очередь газета Politico 14 февраля также писала, что украинским военным придется применять меньшее количество оружия на поле боя из-за истощения арсенала в западных странах. Уточняется, что растет озабоченность Вашингтона по поводу запасов оружия и боеприпасов.
«Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе для упора на дополнительную подготовку по маневрированию, чтобы они полагались не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя», — привела газета слова министра обороны США Ллойда Остина.
Между тем министр обороны Германии Борис Писториус 14 февраля отметил, что ситуация вокруг поставок обещанных Украине танков Leopard 2 не такая успешная, как казалась на первый взгляд, поскольку состояние многих машин оставляет желать лучшего. По словам министра, боеготовность упомянутых танков, а также количества имеющихся запчастей к ним пока не говорит о том, что эта идея удачная.
В целесообразности поставок боевой техники Киеву засомневалась и Великобритания. В среду, 8 февраля, президент Украины Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Премьер-министр Британии Риши Сунак, который в этот же день встретился с Зеленским, поручил Минобороны изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Однако представитель Сунака тогда отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и речь не идет о поставках в ближайшее время.
РОССИЯ ГОТОВИТ ОТВЕТ
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 февраля заявил, что России нужно увеличивать производство вооружения и военной техники. Необходимость, подчеркнул он, обусловлена запросами Зеленского на увеличение военной помощи от Запада.
«Вчера наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве и модернизации тысячи танков», - сказал Дмитрий Медведев на совещании с сотрудниками Омского завода транспортного машиностроения.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки вооружений Украине продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.
«Это (поставки вооружений – ред. НСН) не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции, но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы», - сказал Песков.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы на Украине, которые Россия сочтет поставками иностранного оружия, станут целями российских войск.
Однако ранее, 10 февраля, эксперт издания «Страна.ua» Руслан Бортник заявил, что Владимир Зеленский получил от западных политиков «тревожный сигнал», касающийся поставок военной техники. Он отметил, что главе государства не удалось убедить другие страны в необходимости скорых поставок истребительной авиации, как это было недавно сделано с танками, сообщает НСН.
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