Агутин перепел на новом альбоме Высоцкого и Николаева

В частности, в треклист вошли дуэты с Анжеликой Варум, Владимиром Пресняковым, Jony и Андреем Гризли. Также имеются кавер-версии песен «Старая мельница» Игоря Николаева, «На большом каретном» Владимира Высоцкого, «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda и других.

По словам Агутина, «Осенний альбом» - это «разрозненные моменты творческих находок и вспышки счастья эмоционального приобретения».

Ранее Агутин был удостоен Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» за лучший концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

