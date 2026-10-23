Агутин перепел на новом альбоме Высоцкого и Николаева
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин выпустил новый релиз. Это пластинка «Осенний альбом. Кавера и коллабы», которая включает 18 песен.
В частности, в треклист вошли дуэты с Анжеликой Варум, Владимиром Пресняковым, Jony и Андреем Гризли. Также имеются кавер-версии песен «Старая мельница» Игоря Николаева, «На большом каретном» Владимира Высоцкого, «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda и других.
По словам Агутина, «Осенний альбом» - это «разрозненные моменты творческих находок и вспышки счастья эмоционального приобретения».
Ранее Агутин был удостоен Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» за лучший концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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